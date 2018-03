Karakterbogen: Et enkelt mål og ikke desto mindre offensive opmuntringer Den foretrukne på venstre back og den defensive midtbane stod svagest i billedet.

Kulden og en knoldet bane gjorde sit til at tage toppen af kvaliteten i den første testkamp i VM-sæsonen.

Men det var altså en anden slutrundedeltager, Danmarks mandlige fodboldlandshold var konfronteret med på Brøndby stadion, hvor det blev 1-0 over Panama.

I det perspektiv var der trods alt offensive opmuntringer at hente for landstræner Åge Hareide, der til gengæld har fået endnu flere udfordringer i forsvarsformationen frem mod samlingens anden kamp mod Chile tirsdag aften i Aalborg.

Kasper Schmeichel - 4

Først langt inde i landskampen kom målmanden på en opgave, der rakte ret meget ud over et udspark med strakt vrist og højlydt rådgivning til holdkammeraterne foran sig. En hurtig løbetur efter en virkelig dårlig tilbagelægning fra anfører Simon Kjær var den største udfordring, indtil Kasper Schmeichel kastede sig ud i den hovedstødsduel, der helt korrekt førte til udvisning af den alt for voldsomme Blas Perez.

Henrik Dalsgaard - 4

Panamas meget flade defensiv med fem spillere i bageste kæde og fire på midtbanen gjorde det vanskeligt for det klare førstevalg på højre back at deltage offensivt i det omfang, han ellers plejer at bidrage med. Også Henrik Dalsgaard blev ramt af en aggressiv panamaner og sidst i 1. halvleg snydt på baglinjen af en anden. Selv om indlæggene blev lidt flere efter pausen, løftede indsatsen sig aldrig for alvor.

Mathias 'Zanka' Jørgensen - 7

Kampens to første minutter varslede ilde for Hudderfield-spilleren, der på det øjeblik nåede at aflevere upræcist frem ad banen, begå et klodset frispark og heade forkert væk. Derfor var det en kvalitet i sig selv, at Premier Leagues flittigste markspillere på ingen måde lod sig ryste af den start, men i stedet løftede sin indsats markant. Han viste det initiativ og mod til at løbe med bolden, som Åge Hareide værdsætter hos en midterforsvarer, og bragte sig i position til effektfuld deltagelse i det opbyggende spil. Defensivt var 'Zanka' sjældent seriøst udfordret.

Simon Kjær - 4

Anføreren var - som stort set altid - den effektive oprydder, der uden tøven satte sig igennem over for enhver modstander i de direkte dueller. Ideerne og blikket for deltagelsen i løsningen af den offensive del af opgaven var bedre end udførelsen af de lange afleveringer, så Simon Kjær fandt oftere den efterspurgte sikkerhed i at overlade det igangsættende spil til Mathias 'Zanka' Jørgensen eller Thomas Delaney.

Jens Stryger Larsen - 02

Det er helt indlysende en fundamental kvalitet at have masser af spilletid fra den italienske Serie A i benene, men det løser ikke i sig selv den permanente danske udfordring på venstre back. Udinese-spilleren viste igen en veludviklet evne til eksplosive løb, men selv om han åbenlyst er førstevalget på positionen, drømmer Åge Hareide nok stadig om en åbenbaring af større gennembrudskraft og eliminering af defensive fejl som den grove, der gav Panama en stor omstillingschance sidst i 1. halvleg.

William Kvist - 02

Påpasselighed kan være en kvalitet over for dominerende modstandere, men var en bremseklods mod forsigtige Panama. Skæve placeringer og indgreb bragte FCK'eren i uføre i konfrontationerne på midtbanen, hvor han i frustration må gribe til risikabel anvendelse af voldsomheder, som en bedre modstander ofte vil straffe hårdere. Andreas Christensen skulle nok have været testet på positionen, men er overbelastet i en sådan grad, at han er vendt hjem til London, så indtil videre ER William Kvist bare så entydigt Danmarks foretrukne på den defensive midtbane.