Analyse: Usikker dansk indsats reddet af Sistos smukke mål Panama udfordrede danskerne, der aldrig helt fandt frem til deres bedste spil i en kamp på en vinterslidt bane i Brøndby.

FOR ABONNENTER

Fodbolddanmarks VM-forventninger – der flugter godt med spillernes ambitioner og målsætning, som man forstår det – handler om, at landsholdet skal videre fra den indledende slutrundepulje til sommer. Frankrig (verdensranglistens nummer 9) er favorit i puljen, men Peru (nummer 11) og Australien nummer 37) er to modstandere, som Åge Hareides mænd må have store chancer for at kunne komme forbi og dermed nå frem til ottendedelsfinalerne.