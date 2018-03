Danmark vinder 1-0 over Panama på Sisto-scoring Danskernes spil var ikke prangende i årets første landskamp, men endnu en sejr kom i hus til Åge Hareides mandskab.

Med under tre måneder til VM-slutrunden i Rusland kunne landstræner Åge Hareide torsdag aften vurdere, hvordan hans spillere befinder sig formmæssigt.

Opgøret på Brøndby Stadion mod VM-debutanten Panama startede med en frisk offensiv fra gæsternes side, og det danske hold kæmpede med at finde tempo og kreativitet i spillet frem ad banen.

Store afbrændere

Det kneb før pausen også med skarpheden foran mål på de få chancer, det trods alt blev til. Her kiksede først Yussuf Poulsen og derefter Nicolai Jørgensen gode muligheder for at bringe Danmark foran.

Slutresultatet 1-0 til Danmark var ikke af største betydning i årets første træningskamp, hvor der er mange udskiftninger, men det er altid rart for et hold at ride videre på en god bølge, som den Danmark skabte i efteråret.

Efter pausen havde danskerne stadig svært ved at kontrollere spillet på den ønskede måde, men efter en udvisning af Panamas Blas Perez for et vildt angreb på Kasper Schmeichel blev der mere plads.

Pione Sistos første mål

Det udnyttede Pione Sisto til en smuk scoring efter en af hans typiske dribleture. Hans første mål for landsholdet. Men kort efter blev han udskiftet, ligesom fire andre fra startopstillingen blev sendt til bænken.

Det blev bestemt ikke et mindeværdigt opgør, men alligevel var det en positiv oplevelse for danskerne at skaffe en sejr før tirsdagens kamp mod Chile.