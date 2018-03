Eriksen skåner sig selv for skader ved at forudse spillet

»Nogle spillere kan gå igennem en karriere med meget korte skadespauser, og i de tilfælde spiller flere ting ind. Over en hel karriere skal man have noget held, for nogle ting er man bare ikke herre over. Men så er der også nogle, der er bygget på en måde, så de ikke er ret disponerede for at få skader. Det handler om, at muskler, sener og ledbånd kan holde godt til stor belastning. På nogle passer proportionerne bare godt sammen«, siger lægen.

Stjernerne og den sjette sans

Flere forskere har undersøgt, om de bedste spillere har en slags sjette sans. Blandt andet har den tyske professor Norbert Hagemann fra universitetet i Kassel fundet ud af, at en stjerne som Messi opfatter mere end den almindelige fodboldspiller. Han registrerer små kropssignaler. Derfor kan det virke, som om han forudser modstandernes og medspillernes næste træk – som om han har øjne i nakken.

»Spillere som Messi er fantastiske til at træffe de rigtige valg. Deres evner til at foregribe tingenes gang hjælper dem med at løse komplekse problemer bedst muligt«, har Hagemann sagt til uefa.com.

Og noget af det samme gælder Christian Eriksen, mener landsholdslægen.

»Det virker, som om han kan forudse og glide af på det, når der kommer en forsvarer. På den måde er de her spillere gode til at undgå klodsede nærkampe, hvor risikoen for skader er større. Det er også et talent. På banen kan man tydeligt se, at de har en exceptionel opfattelse af, hvor deres medspillere er henne, når de angriber. Det samme gælder nok deres modstandere, så de måske lige når at reagere et splitsekund tidligere«, siger Thøger Persson Krogh.

Selv mener Eriksen, at han har »været heldig med mine gener og den krop, jeg har fået – den passer til at spille fodbold«. Og så tager han selvfølgelig godt vare på den. Men han har godt bemærket, at han er god til at undgå de rabaldertacklinger, som Premier League er så fuld af.