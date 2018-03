Landstræneren fløjter slutspurten om de sidste VM-billetter i gang

Hvis Åge Hareide havde været i Parken mandag aften, ville han have set William Kvist sidde på bænken, og han kunne have undret sig over, om det mon var den rigtige Nicolai Boilesen, han så i anden halvleg i den vilde 4-3-kamp, da FCK slog FC Helsingør. Boilesen mistede fokus på opgaven og løb ukoncentreret og passivt rundt. Han lignede langtfra en landsholdsspiller. Men det er han nu igen, for første gang siden 2015, i en VM-trup, hvor FCK-anfører Kvist har været fast inventar længe.

William Kvist må hen over foråret bevise i Superligaen, at han holder et højt niveau. Nicolai Boilesen skal til eksamen i de to første af fire testkampe, mod Panama og Chile. Den tidligere Ajax-spiller har leveret svingende præstationer på FCK-holdet, de bedste som midtstopper.

Men det er primært som deltager i ’venstrebackkonkurrencen’, Boilesen er udtaget. Højrebensspilleren Jens Stryger Larsen har været brugt meget der og gjort det godt, men landstræneren vil gerne se venstrebensspillere på positionen. Riza Durmisi, bedre offensivt end defensivt, er med på ny, og Jonas Knudsen fra Ipswich får også lov at spille om en VM-billet.

William Kvist har ikke tilhængere i alle lejre. Han har manglet fart af og til og er blevet kritiseret for at spille for lidt fremad. Men han er en fodboldklog, intelligent spiller, en leder, som har vigtig rolle i truppens hierarki. Til syvende og sidst er det selvfølgelig vigtigere, hvad en spiller leverer og står for på banen end uden for.

Og Åge Hareide vil teste Andreas Christensen på Kvists 6’er-position. Chelsea-forsvareren, der mest anvendes i det centrale forsvar og kan bruges som højre back, formår sikkert at løse opgave som defensiv balancespiller udmærket. Men det er ikke hans bedste plads.

Højbjerg og Nørgaard i spil?

Pierre-Emile Højbjerg i Southampton og Brøndbys Christian Nørgaard er andre, der kan spille, hvor Kvist gør. Højbjerg, der må slås for sin VM-chance i Premier League, er ikke i truppen, primært fordi Hareide synes, at de, der i 2017 spillede Danmark til VM og gjorde det fremragende, fortjener genvalg. Forståeligt. Nørgaard er en fremtidens mand på landsholdet, men landstræneren fokuserer lige nu på rutinen, på spillere, der har spillet meget sammen og føler sig trygge i landsholdets spillestil og spillemåde. Andet ville også være mærkeligt.

»Landsholdsfodbold og slutrunder handler meget om erfaring. Der er et kæmpespring fra U21-fodbold til dette niveau«, siger Hareide, med henvisning til hvad han så, da mange unge spillere var med ligalandsholdet i Abu Dhabi.

Men Hareide, der har et godt øje til FCM-anfører Jakob Poulsen, 34, siger også, at de to sidste pladser i VM-truppen sagtens kan gå til et par ’ungdomsspillere’.

»Så kan de unge lære noget. Men de skal have en X-faktor, vi kan bygge på frem i tiden«.

Syv angribere er én for mange

Det er vigtigt at få konstateret, om Henrik Dalsgaard i engelske Brentford igen har nået den form, han har vist under Hareide som en dynamisk og hurtig angrebsback i højre side. Og med syv angribere i truppen bliver der hård konkurrence om pladserne. I hvert fald én skal sorteres fra, inden det går løs i Rusland. Åge Hareide er glad for, at Viktor Fischer nu i FCK får al den spilletid, han vil have.

»Fischer har en god energi. Han lyser, når han kommer ind, og selv om han ikke skal starte, leverer han altid gode træninger. Det er vigtigt, når vi skal være sammen over lang tid, at vi har nogle med de egenskaber«, bemærker Hareide. Han var i Bremen mandag. Der så han Thomas Delaney spille. Han er en af de mest sikre i VM-holdets startopstilling i Rusland.