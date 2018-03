I et VM-år skal landsholdet også vinde venskabskampene

FOR ABONNENTER

Landsholdenes venskabskampe er noget, Fanden har skabt. Det mener de fleste trænere og sportschefer i de store klubber, der skal afgive de bedste spillere til i deres øjne ’forstyrrende’ og ret ligegyldige træningsopgør. Og landskampe, hvor der ikke er point på højkant, som Danmark-Panama i aften fylder sjældent tribunerne. Men landstrænerne har brug for dem. Og i et VM-år er det noget andet. Især nu for Fodbolddanmark, fordi vi har ventet så længe på at skulle være med i en af de store slutrunder igen.