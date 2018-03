Tysk fodboldblad sender Tuchel til Arsenal

Fodbold: Ifølge Kicker skal Thomas Tuchel afløse Arsene Wenger som træner i Arsenal efter sommerferien. Derfor har den tidligere Dortmund-træner, ifølge Süddeutsche Zeitung, sagt nej til et job i Bayern München. Her var han udset som ny mand i trænersædet efter veteranvikaren Jupp Heynckes. 44-årige Tuchel fik sit gennembrud i Maiz 05, hvor han var i fem sæsoner, inden turen gik til Dortmund.

Tennis: Thanasi Kokkinakis stod for den helt store sensation i Miami Open, da han ekspederede Roger Federer ud af turneringen i 2. runde. Australieren, der er nr. 175 på verdensranglisten, og som måtte gennem kvalifikationen, vandt 3-6, 6-3, 7-6. Ovenpå nederlaget, men uden sammenhæng til dette i øvrigt, meddelte Federer, at han springer grusklassikeren French Open over. Ligesom sidste år springer den schweiziske veteran grussæsonen helt over.

Basketball: Boston Celtics må undvære Kyrie Irving i seks uger, efter at stjernespilleren har gennemgået en operation i venstre knæ.

Golf: Nanna Koerstz Madsen er bedste dansker i Kia Classic på kvindernes LPGA Tour. Koerstz Madsen gik 3. runde i 69 slag og avancerede syv pladser til en delt 23.-plads i klassementet. Mindre godt gik det for Nicole Broch Larsen, der brugte hele 75 slag og dumpede ned som nummer 54. Turneringen slutter efter 4. runde natten til mandag.

Ishockey: Jannik Hansen scorede sent lørdag aften sit andet sæsonmål i NHL, da hans hold San Jose Sharks slog Calgary Flames 5-1 på hjemmebane. Det var San Joses syvende sejr på stribe, og den bringer holdet tættere på førstepladsen i Pacific Division. I Toronto var der danskeropgør, da Maple Leafs med Frederik Andersen i målet tog imod Detroit Red Wings og Frans Nielsen. Frans Nielsen passerede sin landsmand, da han i 3. periode bragte udeholdet på sejrskurs med sin scoring til 3-2. Toronto fik dog scoret to gange i perioden, og dermed måtte Detroit rejse hjem med et nederlag på 3-4.

Tennis: Verdensranglistens nr. 1, rumæneren Simoa Halep, røg ud i 3. runde af Miami Open efter et nederlag i tre sæt til Agnieszka Radwanska. Polakken sejrscifre lød 3-6, 6-2, 6-3. Trods nederlaget er Simona Halep fortsat i spidsen fro verdensranglisten, når den opdaterede udgave foreligger.