Magnussen-holdet skifter ud blandt mekanikere efter kiksere i Melbourne

Formel 1: To skæbnesvangre pitstop spolerede Haas' drømme om succes, da Formel 1 blev indledt i australske Melbourne for 14 dage siden. I den kommende weekend går det løs med sæsonens andet grandprix, der køres i Bahrain, og her vil der være skiftet ud blandt de folk, der arbejder med holdets pitstop. Det bekræfter teamchef Günther Steiner ifølge autosport.com.

Direkte sport i tv TV 2 20.45 Håndbold: Danmark-Frankrig (m) TV 2 Sport 18.15 Håndbold: Norge-Island (m) 20.00 Basketball: Bakken Bears-Næstved 21.35 Tennis: WTA Volvo Car Open (k) 02.00 Basketball: Cleveland-Washington TV3+ 18.30 Fodbold: SønderjyskE-Brøndby TV3 Sport 20.00 Dart: Premier League 01.05 Ishockey: Washington-Nashville TV3 Max 21.00 Golf: Masters 6’eren 21.05 Fodbold: Arsenal-CSKA Moskva Canal 9 21.05 Fodbold: RB Leipzig-Marseille Eurosport 07.45 Snooker: China Open 15.30 Cykling: Baskerlandet Rundt Eurosport 2 13.15 Snooker: China Open 21.05 Fodbold: Atlético Madrid-Sporting 22.30 Curling: VM<QL> Vis mere

»Vi har udskiftet et par positioner. Det skyldes ikke, at der blev begået fejl, men det handler om at få selvtilliden tilbage. Når man hele tiden gør det samme, og folk mangler selvtillid, så er risikoen stor for, at man begår fejl igen, og derfor har vi byttet lidt rundt. Du sætter forskellige folk sammen og giver dem nye opgaver, for man har alligevel brug for så mange folk, og det har vi gjort til dette løb«, siger Günther Steiner og oplyser, at Haas har indsat en person, der skal overvåge holdets teknik, hvis en fejl skulle opstå igen.

Fodbold: FC Nordsjælland tabte 2. april 2-1 til FC København. Da Kasper Hjulmand derefter skulle sige tak for kampen, sagde han: »Tillykke med sejren« til dommerkvartteten. Det fik hoveddommer Peter Kjærsgaard-Andersen til at indberette FCN-træneren for at sætte spørgsmålstegn ved dommerkvartettens integritet. På den baggrund har Fodboldens Disciplinærinstans tildelt Kasper Hjulmand én spilledags karantæne., som han afsoner i kampen mod AaB fredag aften.

Fodbold: Manchester Citys holdbus blev angrebet forud for Champions League-kvartfinalen mod Liverpool. Et scenarie, der ifølge manager Pep Guardiola ikke var helt uforudsigeligt. Derfor undrer han sig over manglende sikkerhed.

»I (medierne, red.) forklarede, at det ville komme til at ske, og det skete. Under normale omstændigheder forsøger politiet at forhindre sådan noget i at ske, når de ved, at det kan ske«, siger spanieren i følge AFP.

En gruppe af Liverpools tilhængere stod klar på gaderne omkring hjemmebanen, Anfield, og angreb bussen før kampen. Angiveligt var bussen så medtaget, at den ikke kunne bruges til hjemtransporten efter Citys nederlag på 0-3.Liverpool var hurtigt ude med en officiel meddelelse. Klubben tog afstand fra hændelserne og undskyldte over for Manchester City. Det samme gjorde manager Jürgen Klopp.

»Jeg forstår det virkelig ikke. Vi prøvede at undgå sådan en situation. På Liverpools vegne må jeg undskylde«, siger han.

Britisk politi har indledt en efterforskning i sagen.

»Det er en komplet uacceptabel opførsel, at folk smider flasker, dåser og røgbomber. Vi vil nu foretage undersøgelser for at identificere de skyldige«, siger Paul White, der har titel af øverstkommanderende hos politiet i området.

Cykling: Der blev kørt stærkt, da Australien var på banen i 4000 meter holdforfølgelsesløb ved Commonwealth Games. På banen i Brisbane satte australierne således ny verdensrekord, da det australske hold kørte i tiden tre minutter og 49,804 sekunder. De engelske baneryttere havde den forrige verdensrekord, der lød på tre minutter og 50,265 sekunder.

Fodbold: Rosenborg henter en 20-årig lejesvend i italienske Fiorentina. Angriberen Rafik Zekhnini skal tørne ud for det norske mesterhold, der har fået en elendig start på den norske sæson, frem til 30. juni. Onsdag købte Rosenborg den 29-årige forsvarsspiller Even Hovland i Sogndal.

Ishockey: Danmark pudser formen af mod USA i sidste test før VM i ishockey på hjemmebane. Det oplyser Danmarks Ishockey Union. Kampen spilles 1. maj klokken 20.30 i Hockey Arena i Herning. Det er få dage før, det går løs ved VM. Der er desuden planlagt danske testkampe mod Frankrig, Sverige, Hviderusland og Tyskland frem mod VM.