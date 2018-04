Strukturen er en fiasko: Giv mig Superligaen tilbage

For to år siden indførte DBU en ny superligastruktur baseret på en model udarbejdet af et hollandsk konsulentfirma.

Modellen skulle højne de danske klubbers præstationer i Europa, skabe større tilskuer-og sponsorinteresser for ligaen og forbedre klubbernes økonomi.

Et relevant spørgsmål er nu: Er nogle af disse kriterier så blevet opfyldt?

Svaret er utvetydigt NEJ.

Man har skabt en struktur, hvor det i nogle tilfælde kan betale sig at tabe (Sønderjyske i indeværende sæson og AaB i sidste sæson i kampen mod Viborg).

Man har skabt en struktur, hvor de meget vigtige kampe om slutspilpladserne spilles på sneklædte/ frosthårde baner uden mulighed for at spille teknisk fodbold og oven i købet med generelt meget lave tilskuertal. På trods af disse meget uinspirerende forhold har spillerne efter min mening ydet en bemærkelsesværdig ihærdig og kompetent indsats.

Man har skabt en struktur, hvor placeringerne i slutspillet mere eller mindre har været afgjort allerede efter grundspillet. I sidste sæson var guldet stort set vundet af FCK og sølvet af Brøndby - det vil sige at hele slutspillet udelukkende handlede om, hvem der skulle have bronze.

Hvor interessant er der for marginaltilskueren, som skal 'lokkes' til stadion?

Spekulativt og kaotisk nedrykningsspil

I indeværende sæson er der lidt mere spænding: FCM og Brøndby kæmper om guld, FCN og FCK kæmper om bronze, medens Horsens og AaB nok skal 'kæmpe' om 5. pladsen. Så vidt så godt, men vi kommer nok til at opleve en del knap så interessante kampe.

Man har skabt en struktur i nedrykningsspillet, hvor der kan spekuleres i, hvilken pulje det er mest gunstigt at havne i jf. ovenstående eksempel med Sønderjyske i år og AaB sidste år.

Man har skabt en struktur, der var ret kaotisk sidste år, da oprykningskandidaterne fra 1.division kom i spil: Hvem skulle spille mod hvem, hvornår og hvorfor? Her viste det sig så, at nummer 3, Helsingør, rykkede op mens nummer 2 Vendsyssel ikke rykkede op, skønt de havde scoret flere point end Helsingør.

Denne struktur må kunne optimeres til gavn for fodbolden i Danmark, til gavn for klubberne og til glæde for tilskuere, fjersynseerne, banerne, økonomien m.m.

Forslag til ny struktur: Mesterskab

Her er mit forslag til en ny struktur med skyldig hensyntagen til Danmarks størrelse og det danske klima.

12 hold i superligaen, som spiller en dobbeltturnering i grundspillet.

De 6 bedst placerede hold kvalificerer sig til slutspillet på følgende vilkår:

Vinderen af grundspillet er sikret Europa-deltagelse.

Hvert hold tager de point med over til slutspillet, som de har erobret i kampene mod de øvrige slutspilhold.

Står hold pointmæssigt lige efter slutspillet, rangeres de efter deres placering i grundspillet.

En stor del af fjernsynspengene fordeles efter placering i grundspillet.

Forslag til ny struktur: Nedrykning

De resterende 6 superligahold samt nr. 1 og 2 fra 1. division fordeles i 2 puljer med 4 hold i hver, hvorfra de 3 bedste i hver pulje spiller i Superligaen i næste sæson.

Disse 8 hold tager placeringspoint med efter følgende skabelon:

Pulje A

Nr. 7 i Superligaen med 7 point

Nr. 10 i Superligaen med 4 point

Nr. 1 i 1. division med 3 point

Nr. 12 i Superligaen med 0 point

Pulje B

Nr. 8 i Superligaen med 6 point

Nr. 9 i Superligaen med 5 point

Nr. 2 i 1. division med 2 point

Nr. 11 i Superligaen med 1 point

Slutspillet afvikles som dobbeltturnering.

Grundspil og slutspil afvikles over 32 runder i alt, dvs. 4 færre end nu, hvorved forårssæsonens start kan udskydes til medio marts.