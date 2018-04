6 på stribe til mægtige Bayern München

Direkte sport i tv TV 2 15.30 Håndbold: Danmark-Island (m) TV 2 Sport 18.15 Håndbold: Norge-Frankrig (m) 19.50 Tennis: WTA Volvo Car Open (k) 23.00 Basketball: LA Clippers-Denver TV3+ 13.30 Fodbold: Everton-Liverpool 16.30 Formel 1: GP Bahrain, kvalifikation TV3 Sport 12.05 Formel 2: GP Bahrain 13.55 Formel 1: GP Bahrain, træning 16.00 Fodbold: Lyngby-OB 19.25 MotoGP: GP Argentina, kval. 20.45 Fodbold: Barcelona-Leganes 1.05 Ishockey: Winnipeg-Chicago 4.30 Ishockey: San José-Minnesota TV3 Max 13.30 Fodbold: Norwich-Aston Villa 16.00 Fodbold: Stoke-Tottenham 18.00 Fodbold: Roma-Fiorentina 21.00 Golf: Masters, 3. runde 6'eren 18.30 Fodbold: Man. City-Man. United Canal9 13.00 Fodbold: Alavés-Getafe 15.00 Fodbold: Benevento-Juventus 18.00 Fodbold: SPAL 2013-Atalanta Eurosport 15.30 Cykling: Baskerlandet Rundt 22.30 Curling: VM (m) Eurosport 2 13.15 Snooker: China Open 23.00 Fodbold: Major League Vis mere

Fodbold: FC Bayerns mesterskabsfest i Augsburg lidt nordvest for München fik en elendig start, da Niklas Sule scorede i eget net, men den tyske storklub fik samlet sig og sejrede 4-1 - og sikrede sig dermed den 28. mesterskabstitel og den 6. i træk. Mål af Corentin Tolisso og James Rodriguez før pausen samt Arjen Robben og Sandro Wagner i 2. halvleg fik skabt det forventede billede af opgøret – og den forventede titel til Bayern München.

Fodbold: Paulo Dybala og Juventus rejste sig efter 0-3 mod Real Madrid i Champions League og rødt kort til den argentinske stjerne, da Dybala nettede tre gange i 4-2-sejren på udebane mod bundproppen Benevento, der ellers fik udlignet to gange. To af Paulo Dybalas mål faldt på straffespark. Den 24-årige argentiner er dermed oppe på 21 ligamål i denne sæson. Juventus har nu 81 point for 31 kampe i serie A, Napoli 74 for 30 kampe.

Håndbold: Rasmus Lauge var en enmandshær og scorede 13 gange, da Danmark vandt 31-28-sejr over Island i Golden League-turneringen i Norge. Danmark gik til pause med en føring på 14-13-føring, mens Island kom bedst ud fra pausen og bragte sig for første gang i kampen foran, da det blev 17-16, men Lauge havde flere mål i sig og styrede Danmark mod sejren. Danmarks sidste kamp i turneringen er mod Norge søndag aften.

Golf: Amerikaneren Patrick Reed var bedst på 2. runde af The Masters på Augusta-banen i Georgia i USA og fører nu årets første majorturnering. Legendariske Tiger Woods klemte sig med en 75-runde akkurat med til weekendens finalerunder, men er 13 slag efter Reed. Det bekymrer dog ikke Woods. »Sat i perspektiv så vidste jeg for seks måneder siden ikke, om jeg ville spille golf igen ... Men det er utroligt at have muligheden igen. Stadig at komme her og spille på denne bane«, siger Tiger Woods, der gennem flere år har kæmpet med skader og for tre kvart år siden blev arresteret for at køre i påvirket tilstand.

Top-7

135 Patrick Reed, USA (69, 66)

137 Marc Leishman, Australien (70, 67)

139 Henrik Stenson, Sverige (69, 70)

140 Jordan Spieth, USA (66, 74)

140 Rory McIlroy, Nordirland (69, 71)

141 Justin Thomas, USA (74, 67)

141 Dustin Johnson, USA (73, 68)

Håndbold: Det har længe været kendt, at den nuværende Aalborg-træner Aron Kristjánsson forlader den danske liga efter denne sæson for at vende hjem til Island. Men han kommer til at arbejde udenfor øen. Trænerkarrieren fortsætter efter denne sæson nemlig som landstræner – i Bahrain. Det skriver Nordjyske. I Bahrain overtager islændingen landstrænerposten efter sin landsmand, den tidligere danske landstræner Gudmundur Gudmundsson, der nu er landstræner i Island.

Skisport: Alle tiders mest vindende vinterolympiske atlet, 37-årige Marit Bjørgen, måtte nøjes med sølv i karrierens sidste løb, da langrendsstjernen blev nummer 2 over 30 km ved de norske mesterskaber efter den 10 år yngre Ragnhild Haga.