Øm skulder tvinger Pernille Blume til afbud

Svømning: OL-guldvinderen på 50 meter fri, Pernille Blume, har problemer med den ene skulder og har derfor meldt afbud til Danish Open-stævnet i Bellahøj Svømmestadion i København senere i denne uge. Den 23-årige Blume har døjet med skulderproblemerne gennem længere tid. »Trods flere forskellige indsatser er vi ikke lykkedes med at få bugt med det«, siger Pernille Blume, der nu fokuserer på deltagelse ved sommerens langbane-EM i Glasgow.

Ishockey: Når Aalborg Pirates og Esbjerg Energy løber på banen tirsdag til den afgørende DM-semifinale i ishockey, vil holdene holde et minuts stilhed inden kampen. Begge mandskaber vil starte kampen med at stå side om side i respekt for tragedien i Canada, hvor 15 ungdomsspillere fra det canadiske hold Humboldt Broncos døde. Fredag aften lokal tid kørte en lastbil kørte frontalt ind i bussen, hvor ungdomsspillerne fra Humboldt Broncos befandt sig på vej til en kamp.

Fodbold: Angriberen Fernando Torres har snart spillet sin sidste kamp for Atlético Madrid. Den 34-årige spanier fortæller mandag, at han forlader den spanske topklub efter denne sæson, når kontrakten udløber til sommer. Det er ikke blevet til meget spilletid under cheftræner Diego Simeone, som har foretrukket Antoine Griezmann, Diego Costa og Kévin Gameiro i angrebet. Torres vil forsøge at finde en anden klub, der kan tilbyde ham mere spilletid.

Håndbold: HC Midtjylland kæmper videre for at afværge en truende konkurs og vil på onsdag gå på banen mod Sønderjyske i første spillerunde i ligaens nedrykningsspil. Klubbens formand og ejer, Thomas Hintze, vil dog ikke love, at midtjyderne spiller nedrykningsspillet til ende. »Så længe der er håb og muligheder, så forfølger vi dem. Hvis der ikke er noget, så stopper det«, siger Thomas Hintze i følge Ritzau.

Nicklas Bendtner scorede 19 gange i sidste sæson. Foto: Wold, Ole Martin/Ritzau Scanpix

Fodbold: Sidste sæsons topscorer i den bedste norske række, Nicklas Bendtner, scorede to gange søndag aften i Rosenborgs 4-0-sejr over Molde og fik dermed noteret for sæsonens første pletskud. Det var tillige Rosenborgs første sejr i denne sæson. Storsejren kom i hus via en taktisk ændring, hvor Bendtner spillede længere mod venstre i angrebet. »Det er en rolle, jeg kender fra tidligere. Jeg kan lide at have bolden. Det er en af mine kvaliteter – at have bolden og gøre mine medspillere bedre«, siger Nicklas Bendtner ifølge VG.

Tennis: ATP-ranglistens nr. 1, spanske Rafael Nadal, fik i weekenden sendt et ganske klart signal til rivalerne forud for de største turneringer i grusbanesæsonen. Selv om Nadal ikke havde spillet en kamp siden Australian Open på grund af en skade, vendte han tilbage for fuld kraft med to vigtige sejre i Davis Cup-duellen med Tyskland, der var med til at sikre Spanien en semifinaleplads. Det blev til to overlegne sejre i tre sæt over hhv. Alexander Zverev og Philipp Kohlschreiber, og formen ser dermed ud til at være på plads, inden det i næste uge går løs i Monte Carlo Masters, hvor Rafael Nadal har taget titlen 10 gange.

Fodbold: Den 71-årige Fabio Capello stopper som træner. Capello var senest på trænerbænken i Kina hos Jiangsu Suning, hvor han blev fyret i marts. »Jobbet i Jiangsu Suning var mit sidste som træner. Jeg undgik nedrykning, og det er jeg meget glad for«, siger Capelllo ifølge Ritzau. Blandt Capellos store triumfer er Champions League-gevinsten med AC Milan i 1994 samt 4 mesterskaber med samme klub og 2 spanske mesterskaber med Real Madrid. Som landstræner fik han aldrig den ventede succes med hverken England eller Rusland.

Speedway: Eksverdensmesteren Nicki Pedersen er tilbage på slaggeren efter en pause på 11 måneder som følge af en brækket nakkehvirvel. For den polske klub Tarnow scorede han søndag 13 af 15 mulige point i en ligamatch. »Det var sindssygt vigtigt for mig at komme tilbage med et ordentligt brag. Jeg havde sat næsen op efter 10-11 point, men 13 point viser bare, at jeg virkelig er skarp, og jeg har brugt testdagene op til løbet rigtig godt«, lyder det fra veteranen ifølge Ritzau.