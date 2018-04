Kevin Magnussen maser videre i Kina

Motorsport: Ved fredagens to første træninger i Shanghai forud for søndagens grandprix i formel 1, fortsætter Kevin Magnussen de flotte takter fra sæsonens to første løb. Således endte den 25-årige dansker med den syvendebedste tid, kun overgået af de tre store hold Red Bull, Mercedes og Ferrari. Hans bedste tid var 1 minut og 35,178 sekunder, hvilket endte med at være 1,179 sekunder langsommere end Lewis Hamilton. Magnussen holdkammerat Romain Grosjean havde niendebedste tid.

Fodbold: Når det sydamerikanske fodboldforbund Conmebol næste år afholder deres svar på EM, Copa America, bliver det med de mellemøstlige VM-værter i 2022 fra Qatar på turneringslisten. Det fortæller en talsmand fra landets fodboldforbund til AFP. Selvom det lyder mærkeligt, så inviterer Conmebol andre lande til turnering for at få deltagerantallet op på 16 fra de normale 10. Udover Qatar, forventer man, at Kina, Japan, Mexico og to andre mellemamerikanske lande deltager ved turneringen.

Copa America er tidligere blevet afholdt med nationer 'udefra'. Tidligere er otte forskellige lande, herunder Qatar i 2011, som meldte afbud, blevet inviteret til at deltage. Den specielle 2016-jubilæumsturnering blev for eksempel afholdt i USA.

Ishockey: Det blev Oliver Bjorkstrand, der løb med håneretten over for Lars Eller i det første opgør mellem de to danskerklubber Columbus Blue Jackets og Washington Capitals i NHL's playoffkampe. Blue Jackets vandt i overtid 4-3. Andetsteds vandt Mikkel Bødker og San Jose Sharks 3-0 over Anaheim Ducks i en kamp, hvor Jannik Hansen ikke var med. Målmanden Frederik Andersen havde ikke sin bedste aften, da han tabte med sit hold Toronto Maple Leafs tabte 5-1 på udebane mod Boston Bruins.

Commonwealth Games: De underfundige historier fortsætter med at lække fra australske Gold Coast. To indiske atleter, trespringer Rakesh Babu og kapgænger Irfan Kolothum Thodi, er blevet sendt hjem, efter man fandt nåle på deres værelse. Commonwealth Legene har en »nul nåle«-politik, hvorfor der ses særligt ned på handlingen.

Den indiske holdleder Davinder Chaudry siger, at de forsøger at anke beslutningen, men efterforskere fra den australske anti-doping enhed, ASADA, tror ikke umiddelbart på indernes forklaring.

»Vidneforklaringerne fra atleterne Rakesh Babu og Irfan Kolothum Thodi, som benægtede alt, var både utroværdige og svævende«, siger efterforskeren.