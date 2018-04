Lyngbys nye venner har samlet 20 millioner kroner

Fodbold: Superligaklubben Lyngby får tilført 20 millioner kroner af den nye ejerkreds Friends of Lyngby. Det skriver TV2 Sport. 12,6 millioner kroner skal angiveligt gå til gammel gæld, mens 7,4 millioner går til den videre drift. Klubben, der tidligere på foråret var tæt på konkurs, afholder desuden en ekstraordinær generalforsamling i starten af maj. Blandt de nye investorer er tidligere Lyngby-spillere som Frederik Sørensen (FC Köln) og landsholdsspilleren Andreas Bjelland (Brentford).

Fodbold: Det bliver umiddelbart de to største tilbageværende hold i Europa League, Arsenal FC og Atletico Madrid, som skal mødes i den ene af to semifinaler i Europa League. Den anden semifinale bliver mellem Olympique Marseille og Red Bull Salzburg. Arsenal og Olympique Marseille starter på hjemmebane den 26. april, mens der er returopgør den 3. maj. Vinderen af Europa League får en plads i næste års Champions League. Der er finale 16. maj i Lyon.

Ishockey: Det har tidligere været fremme på rygtebasis, men nu er det sikkert. NHL-superstjernen Connor McDavid fra Edmonton Oilers er med på Canadas hold ved VM i Danmark i næste måned. 21-årige Connor McDavid scorede 41 mål og leverede 67 assist for Edmonton i NHL’s grundspil som ligaens farligste mand overhovedet, men holdet kvalificerede sig ikke til slutspillet. Canada har i første omgang udtaget 18 spillere, men flere støder til fra de klubber, der bliver slået ud af NHL-slutspillet.

Fodbold: Randers FC’s 35-årige anfører Mads Agesen stopper karrieren efter denne sæson. Først skal arbejdet med at undgå nedrykning fra Superligaen dog gøres færdigt. »Lige nu er der dog fuld fokus på den mission, vi er på i forhold til at sikre overlevelse i ligaen. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan både på og uden for banen, for at det skal lykkes«, siger den snart tidligere anfører.

Ishockey: Kvindelandsholdet tabte 5-6 til Østrig, og oprykning til det bedste VM-række rykkede dermed længere væk. Lørdag skal danskerne slå Ungarn for at holde sig inde i kampen om topplaceringerne.

Fodbold: Peru, som Danmark møder ved VM, må muligvis klare sig uden anfører Paolo Guerrero ved VM i Rusland. Det Internationale Antidopingagentur (Wada) har nemlig taget Guerreros kokain-sag til Den Internationale Sportsdomstol (Cas) I et forsøg på at få forlænget den oprindelige karantæne på 6 måneder til mindst 12 måneder. Sagen afgøres 3. maj. Guerrero blev testet positiv efter en landskamp mod Argentina i efteråret og hævder, at han har fået kokain i blodet via kontaminerede teblade.

Fodbold: Den tidligere Bayern München-spiller Niko Kovac vender tilbage til storklubben som træner. Niko Kovac, der lige nu er cheftræner i Eintracht Frankfurt, tager over efter Jupp Heynckess. Kovac har fået en tre år lang kontrakt. Den 46-årige kroat spillede i Bayern fra 2001-2003 og var i 2003 med til at vinde både Bundesligaen og pokalturneringen.

Fodbold: Paris SG's brasilianske superstjerne Neymar er først tilbage på banen igen om en måned. »Jeg har behov for cirka en måned, men skaden heler fint«, siger Neymar ifølge AFP til TV Globo. Angriberen blev skadet 25. februar.

Fodbold: Premier League-klubberne har foreløbigt sagt nej til videodommersystemet VAR i den kommende sæson. Det skriver Ritzau. På et møde i London besluttede de 20 klubber at fortsætte med avancerede test »for at lave yderligere forbedringerne af systemet, især omkring kommunikationen på stadion og for dem, der følger med rundt om i verden«, lyder det fra Premier League-klubberne.

Motorsport: Ved fredagens to første træninger i Shanghai forud for søndagens grandprix i formel 1, fortsætter Kevin Magnussen de flotte takter fra sæsonens to første løb. Således endte den 25-årige dansker med den syvendebedste tid, kun overgået af de tre store hold Red Bull, Mercedes og Ferrari. Hans bedste tid var 1 minut og 35,178 sekunder, hvilket endte med at være 1,179 sekunder langsommere end Lewis Hamilton. Magnussen holdkammerat Romain Grosjean havde niendebedste tid.