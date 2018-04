Russisk dopingsvindel: Penge, jagtture og prostituerede fik positive prøver til at forsvinde Hemmelig Wada-rapport om Det Internationale Skiskydningsforbund sår tvivl om forbundets troværdighed. Alvorlige korruptionsanklager mod præsident og højre hånd, der har forladt skuden.

Da Den Internationale Olympiske Komité (IOC) tre dage efter afslutningen af de 23. vinterolympiske lege i Pyeongchang i Sydkorea 25. februar besluttede sig for at lukke de dopingbelastede russiske atleter helt ind i varmen igen, efter at udvalgte atleter fra stormagten i øst i et IOC-forsøg på at udskamme Rusland som nation havde konkurreret under neutralt olympisk flag, var opfattelsen i IOC, at der samtidig blev lagt låg på den store russiske dopingskandale.

En skandale, der første gang så dagens lys, da det i slutningen i 2014 i en tysk tv-dokumentar kom frem, at russiske atletikudøvere i en årrække havde konkurreret og vundet med forbudte stoffer i kroppen. Siden kom det også frem, hvordan russerne med hjælp fra hemmelige agenter snød og fuskede sig til et hav af medaljer ved vinter-OL på hjemmebane i Sotji i 2014.

Men skal man tro de brudstykker af en hidtil hemmeligholdt rapport fra Det Internationale Antidopingagentur (Wada), som den tyske tv-station ARD’s dopingredaktion på det seneste hyppigt har refereret til, så er der fejet endnu mere ind under gulvtæppet i Rusland. Og adskillige andre steder.

I sidste uge blev de to topledere i Det Internationale Skiskydningsforbund (IBU), den norske præsident Anders Besseberg og den tyske generalsekretær Nicole Resch, sat på pinebænken, da antikorruptionsmyndigheder i Østrig, Tyskland og Norge sideløbende med de første lækker fra Wada-rapporten foretog ransagelser på IBU-adresser i Østrig og Norge. Nicole Resch – en tidligere skiskytte, der er født og opvokset i DDR-systemet – bad posthumt om orlov fra sin ledende stilling, mens den gennem 26 år regerende forbundspræsident frivilligt trådte tilbage fra sin post.

I alt er 12 personer under mistanke for korruption i IBU-regi, har de styrende myndigheder i Østrig oplyst. Bevismaterialet er så omfattende, at det vil tage flere måneder at gennemgå, forlyder det fra Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft i Wien.

Jagtture og prostituerede

Direktør i Anti Doping Danmark Michael Ask siger til Politiken, at der er mange sten, der skal vendes, for at få et endeligt overblik, og at ingen er dømt endnu.

»Men det er overordentlig bekymrende, at der nu tilsyneladende igen er en stor skandale i kølvandet på lignende sager i cykling og atletik«, siger Michael Ask.

Den hemmelige Wada-rapport inkriminerer i høj grad den 72-årige Besseberg. Ifølge ARD’s dopingredaktion har russiske atleter gennem en 10-årig periode frem til 2017 – altså længe efter at Ruslands statsstøttede dopingprogram var blevet optrævlet, og der var blevet sanktioneret i blandt andet atletik – kunnet stille til start uden frygt for at blive opdaget som dopingsyndere. Wada konkluderer ifølge ARD’s oplysninger, at Besseberg og andre IBU-folk tog sig betalt med 1,8 millioner kroner. Besseberg fik desuden betalt private jagtudflugter til Rusland. Her fik han angiveligt også stillet prostituerede til sin rådighed.

De har kun Rodchenkov som vidne og intet andet. Og det står klart, at ham tror ingen jo på Anders Besseberg, korruptionsmistænkt

Wada’s rapport konkluderer endvidere, at den 42-årige Resch noget nær enerådigt har kontrolleret penible dopingsager i IBU og nægtet andre ledende IBU-ansatte adgang til oplysninger om eksempelvis blodpas. Desuden har Nicole Resch angivelig givet ordre til, at de russiske myndigheder blev varslet om positive prøver, eller prøverne blev manipuleret – eller blev slet ikke registreret i systemet.

Anders Besseberg sagde tidligere på ugen til den norske avis Dagladet, at han anser Wada for at være på panikkens rand, da de støtter sig til forklaringer og udsagn fra den tidligere chef for det russiske antidopingprogram, whistlebloweren Gigory Rodchenkov. En kemiker, der var sidste og vigtigste led i de mange omfattende russiske svindelnumre. Rodchenkov er nu flygtet fra Rusland, lever under de amerikanske myndigheders beskyttelse på den anden side af Atlanten og samarbejder med Wada.

»De (Wada, red.) er i en deprimerende situation. De har kun Rodchenkov som vidne og intet andet. Og det står klart, at ham tror ingen jo på«, lød det fra Besseberg til den norske avis i mandags.

Wada mener derimod, at Besseberg har optrådt »særdeles loyalt og understøttende« over for Rusland. Helt konkret er en af Wada’s anklager, at 17 af 22 russiske atleter i skiskydningens World Cup, IBU Cup og ved VM i sæsonen 2016-2017 gik dopet til start. Totalt mener Wada, at der er tale om 65 tilfælde små 10 år tilbage i tiden.