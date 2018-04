Til det sidste er der en VM-dør på klem for Højbjerg

Kan man forestille sig noget som helst andet, end at Åge Hareide vil udtage den optimale danske trup til sommerens VM-slutrunde i fodbold?

Nej, selvfølgelig ikke.

DBU betaler den 64-årige nordmand for at definere, hvad der er optimalt i den sammenhæng, så det er da oplagt fyringsgrund, hvis landstræneren bevidst vælger at svække holdet ved at se bort fra spillere, der helt utvetydigt kan løfte kollektivets præstationer i Rusland.

I det omfang hans vedvarende rygproblemer ellers tillader det, optager det derfor naturligvis alle landstrænerens vågne timer – og formentlig også en del af søvnens – at overveje, hvordan han bedst muligt lægger VM-puslespillets 23 brikker. Staben med assisterende landstræner Jon Dahl Tomasson som nærmeste rådgiver bidrager med tekniske, taktiske og fysiske input, så det er ganske enkelt svært at forestille sig store fodboldfaglige fejltagelser i den proces.

Debat er en del af nationalsportens kvalitet

Men derfor kan – ja, vel nærmest skal – Åge Hareides dispositioner da være til diskussion blandt fodboldengagerede danskere. Det er en del af nationalsportens kvalitet, at vi alle sammen er eksperter.

Med det udgangspunkt har en del kritikere eksempelvis taget det standpunkt, at det vil være helt forkert at se bort fra Pierre-Emile Højbjerg i den danske landsholdstrup. En 22-årig midtbanearbejder med masser af spilletid for Premier League-klubben Southampton – senest 62 ganske vist ret anonyme minutter i søndagens tabte FA Cup-semifinale mod Chelsea – er da indlysende selvskreven, lyder argumentationen i forsimplet form.

Det mener landstræneren tydeligvis ikke.

Pierre-Emile Højbjerg har ikke været på holdet, siden Danmark senest tabte en landskamp. Det var den aften i oktober 2016, da Montenegro med sejr på 1-0 skabte fundamental frygt for, at VM-kvalifikationen allerede på det tidlige tidspunkt var et overstået kapitel i den danske fodboldbog.

Uden naturligvis at kunne bebrejde ham nederlaget alene udstillede kampen de sportslige betænkeligheder ved den unge spiller med erfaring fra tysk og engelsk topfodbold. Som det var tilfældet i søndagens pokalsemifinale for Southampton, dirigerede Pierre-Emile Højbjerg også dengang på landsholdet rundt med sine langt mere erfarne holdkammerater og busede selv på i nærkampene med så stor iver, at den defensive omtanke i nogle situationer gik tabt.

Den egenrådige attitude skal drosles ned

Det duer ikke på positionen som 6’er – midtbanens defensive vagthund – hvor påpasselighed og forståelse for kollektivets styrke hvert fald er Åge Hareides foretrukne kvaliteter. Dem kan en 22-årig spiller selvfølgelig sagtens lære at respektere og udvikle, men det kræver en mindre egenrådig attitude over for både holdet og sine egne opgaver end den, Pierre-Emile Højbjerg senest har lagt for dagen i truppen.

Derfor har landstræneren siden den nedslående aften i Parken for halvandet år siden foretrukket William Kvist og nu i tilgift fået dokumenteret, at Lasse Schöne er lige så pligtopfyldende troværdig på positionen, hvor fleksible Andreas Christensen fra Chelsea også kan bruges og Mike Jensen fra Rosenborg er helgarderingen.

Men intet er statisk i fodboldens verden.

Når William Kvist nu får mindre og mindre spilletid for FC København, er det Åge Hareides pligt at rynke panden og gøre sig ekstra overvejelser. Samtidig skal Pierre-Emile Højbjerg se det som sin mulighed for at søge mod den lille sprække ind til VM-lejren, der vil være åben, så længe landstræneren ikke har afleveret sit endelige holdkort til Fifa.

Det kræver helt fundamentalt, at Southampton-sæsonen bliver rundet ordentligt af med bedre indsatser end i pokalsemifinalen. I langt højere grad skal Pierre-Emile Højbjerg i imødekommende samtaler overbevise landsholdsledelsen om, at han har forstået, at holdet er større og vigtigere end den enkelte spiller.