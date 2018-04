Viktor Axelsen er i EM-finalen mod den forsvarende mester

Direkte sport i tv Lørdag TV 2 16.00 Håndbold: Odense-FCM (k) TV 2 Sport 14.00 Badminton: EM, semifinaler 19.05 Tennis: Porsche Grand Prix (k) 23.30 Basketball: NBA, slutspil TV3+ 15.00 Formel 1: Baku, kvalifikation 18.30 Fodbold: Swansea-Chelsea 23.00 Boksning: Abraham-P. Nielsen TV3 Sport 10.00 Formel 2: Baku 12.00 Formel 1: Baku, træning 13.35 Tennis: Barcelona Open (m) 15.30 Fodbold: Viborg-Vejle 18.00 Amerikansk fodbold: NFL-draft TV3 Max 16.00 Fodbold: Huddersfield-Everton 17.55 Håndbold: Paris SG-Vive Kielce (m) 19.30 Fodbold: Middlesbrough-Millwall 20.45 Fodbold: Inter-Juventus 6'eren 13.30 Fodbold: Liverpool-Stoke Canal 9 13.00 Fodbold: Espanyol-Las Palmas 18.00 Fodbold Roma-Chievo Eurosport 11.00 Snooker: VM 16.00 Formel E: VM-afdeling 17.15 Snooker: VM Eurosport 2 12.00 Formel E: VM-afdeling 14.00 Rally: VM-afdeling 16.00 Cykling: Romandiet Rundt 18.30 Fodbold: Real Madrid-Leganés 20.45 Fodbold: Villarreal-Celta Vigo Vis mere

Badminton: Danmark er repræsenteret i finaler på sidstedagen af EM i spanske Huelva. Viktor Axelsen var overlegen i sin semifinale mod franskmanden Brice Leverdez, der var overstået på 32 minutter med cifrene 21-7, 21-9. Axelsen blev europamester i 2016 og møder i finalen den forsvarende mester, englænderen Rajiv Ouseph, der sejrede 2014-europamesteren Jan Ø. Jørgensen 21-17, 18-21, 21-15 i den anden semifinale. Mia Blichfeldt førte 12-7 i første sæt over den tredobbelte europamester og OL-guldvinder Carolina Marin, der dog vandt 21-17, 21-16. Også Line Kjærsfeldt tabte i semifinalen, mens Mads Conrad-Petersen/Mads Pieler Kolding er i finalen i herredouble.

Fodbold: Effektiviteten fra Champions League-semifinalen mod AS Roma manglede for Liverpool i almindelighed og Mohamed Salah i særdeleshed i dagens Premier League-kamp mod nedrykningstruede Stoke. Egypteren fik en friløber efter 6 minutter og afsluttede med sit klassiske chip over målmanden, men bolden hoppede ved siden af mål. Og så jagtede Liverpool ellers videre efter det forløsende mål, der bare aldrig kom, og det endte således 0-0 på Anfield.

Fodbold: FC Köln er sikker på nedrykning fra Bundesligaen efter et nederlag på 3-2 ude mod Freiburg, men Hamburger SV nægter at give op. Med 3-1 ude over Wolfsburg har HSV vendt en ellers håbløs situation til nu kun at være 2 point under nedrykningsstregen med to runder tilbage, hvor HSV møder Frankfurt og Mönchengladbach, der spiller for kvalifikation til Europa League.

Fodbold: Vejle tog et stort skridt mod at vende tilbage til Superligaen med endnu en smal udesejr over et af de andre tophold i 1. division. Med Rasmus Lauritsen som matchvinder på en hjørnesparksbold efter 38 minutter vandt Vejle 1-0 over Viborg, mens Vendsyssel omvendte mistede terræn ved at spille 1-1 hjemme mod nedrykningstruede Brabrand.

Sejlsport: Ét point skilte Ida Marie Baad/Marie Thusgaard fra at vinde guld i 49erFX ved World Cup-stævnet i Hyeres. Aarhusianerne, der blev kåret som Årets Fund i 2014, førte stævnet inden lørdagens medalrace, men en fjerdeplads i ekstremt lette vindforhold kostede guldet, da newzealænderne Maloney/Meech vandt og dermed lige akkurat snuppede den samlede sejr. Sølvet er den første medalje, Baad/Thusgaard har vundet, siden de i 2015 vandt VM-bronze.

Fodbold: Med en udesejr på 2-1 over Dynamo Dresden sikrede Fortuna Düsseldorf sig oprykning til Bundesligaen, som klubben senest spillede i for 5 år siden. FC Nürnberg på andenpladsen ligger med tre kampe tilbage også godt til en tilbagevenden efter 4 års fravær

Foto: Jens Dresling I år har Rafael van der Vaart fået nogle få minutter i hjemmekampene mod FC København og Brøndby som de eneste i Superligasæsonen.

I år har Rafael van der Vaart fået nogle få minutter i hjemmekampene mod FC København og Brøndby som de eneste i Superligasæsonen. Foto: Jens Dresling

Fodbold: Når Rafael van der Vaarts kontrakt med FC Midtjylland udløber til sommer, håber hollandske VM-sølvvinder at kunne fortsætte karrieren i Esbjerg. »Jeg kender den sportslige ledelse i klubben, og jeg er helt sikker på, at de har mit nummer«, siger Rafael van der Vaart i et interview med JydskeVestkysten. 35-årige van der Vaart danner par med håndboldspilleren Estavana Polman, der spiller for Team Esbjerg, og parret bor i Esbjerg. »Jeg elsker stadig at spille fodbold, og mit håb er, at jeg får mulighed for at spille i hvert fald yderligere en sæson«, siger van der Vaart, der har spillet i blandt andet Hamburger SV, Real Madrid og Tottenham og i 2010 blev skiftet ind i Hollands VM-finale mod Spanien.