Dansk VM betaler ishockeytoppens millionregninger: Samtidig får samme idrætspolitikere og deres ægtefæller diæter på op til 2.600 kr. i døgnet

Politiken har de seneste dage beskrevet, hvordan IIHF gennem årtier har handlet tv- og reklamerettigheder med det schweiziske mediaselskab Infront Media. Uden at rettighederne nogensinde har været i udbud. Og uden at forbundets egen bestyrelse og kongres har fuld indsigt i kontrakterne.

Samt hvordan IIHF-præsidenten René Fasel har fået en reprimande af IOC, som han selv er medlem af, for gennem en stråmand at have modtaget penge af samarbejdspartneren Infront.

Politiken har også kunnet fortælle, hvordan IIHF’s forretningsmodel dræner det danske VM-værtskab for penge, så de offentlige kasser har måttet spytte 30 mio. kr. i kassen for at få økonomien til at løbe rundt. Blandt andet med de 12 millioner kroner, som giver diæterne karakter af en bonus til et i forvejen all inclusive-arrangement.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Det danske ishockeylandshold møder på fredag Tyskland i den første VM-kamp nogensinde på dansk grund. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix)

»Det er muligt, at det er meget, men det er en del af vores pligt som vært. Det står i Host Country Agreement. Og det har kommuner, regioner og Sport Event Danmark vidst. Så det skal vi bare«, siger Enver Hansen, der er direktør i VM-selskabet, der driver VM-begivenheden med blandt andet 30 millioner kroner skattekroner i ryggen.

»Hvis man ikke kan betale internationale idrætspolitikere en middag, et hotelværelse og andre ting ... Så kan du godt nok ikke få mange sportsevents til Danmark. Hvis ikke man må det, så er der virkelig ikke mange ting, vi i Danmark vil kunne tiltrække. Så er det måske noget gadeteater«, siger Enver Hansen.

Ifølge aktindsigter fra Københavns og Herning Kommune betaler VM-selskabet alt fra hoteller over møder til VIP-buffeter. For eksempel skal forbundets præsident gennem 24 år, René Fasel, indlogeres i luksussuiten på Bella Sky nær Royal Arena i København til en pris på omkring 3.000 kroner per overnatning.

Generalsekretær i IIHF, Horst Lichtner, forklarer over for Politiken, at det er nødvendigt at have standarder for kost og logi, hvis man skal sikre »en ensartet kvalitet for en event, der skifter værtsland hvert år«.