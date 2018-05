Kevin Magnussen må dementere, at han er klar til at dø i sin racer

FAKTA DIREKTE SPORT I TV TV 2 Sport 05.30 Basketball: Golden St.-New Orleans 11.00 Tennis: J&T Banka Prague Open (k) 18.30 Håndbold: Skjern-Århus (m) 20.30 Håndbold: GOG-Nordsjælland (m) 02.00 Basketball: Houston-Utah TV3+ 20.45 Fodbold: Roma-Liverpool TV3 Sport 01.05 Ishockey: Boston-Tampa Bay Eurosport 11.00/15.30/20.00 Billard: Snooker, VM Vis mere

Motorsport: Kevin Magnussen har på Twitter måttet dementere et interview på mediet crash.net, hvor det fremgik at den danske motorkører »var klar til at dø i sin formel 1-racer, og at han ikke ville ændre indstilling«. Ved søndagens grandprix i Baku var Kevin Magnussen involveret i et sammenstød med Pierre Gasly (Red Bull), og interviewet fremstår som et svar på den kritik, der efterfølgende har ramt danskeren. »Interviewet blev lavet før løbet i Baku, og det havde derfor ikke noget med episoden med Pierre at gøre. Jeg har sagt undskyld til Pierre mange gange efter løbet. Jeg vil ikke dø i min racer. Jeg udtrykte min vilje til at give absolut alt for at opnå succes. Succes for mig er selvfølgelig ikke ulykker og straffe, men at opnå så høj en position som mulig«, skriver Kevin Magnussen på Twitter.

https://t.co/tE6tRw6VYS



So I feel like this one needs a little clarification: pic.twitter.com/grGW4jbpeX — Kevin Magnussen (@KevinMagnussen) May 2, 2018

Foto: Jørgen Kirk/Ritzau Scanpix Eivind Tangen (med nummer 25) scorede sejrsmålet, da Skjern besejrede Århus.

Håndbold: Skjern gjorde Aalborg selskab i DM-semifinalerne med en sejr på 26-25 over Århus. Århus havde bolden ved 25-25, men Skjerns målmand Emil Nielsen reddede, hvorefter Eivind Tangen blev matchvinder med en scoring i sidste sekund.

Håndbold: I den tredje og afgørende kamp om oprykning til mændenes liga vandt Lemvig 24-21 over Randers. På hjemmebane gik Lemvig fra 20-20 til 24-20, hvilket afgjorde oprykningskampen. Oprindeligt skulle vinderen have mødt det dårligste hold i ligaens nedrykningsspil, men på grund af HC Midtjyllands konkurs er den kamp sløjfet. TMS Ringsted sikrede sig direkte oprykning, mens Lemvig og Randers som nummer 2 og 3 i rækken spillede om den sidste plads.

Bordtennis: Danmarks mandlige landshold vandt begge onsdagens kampe ved hold-VM i Halmstad og skal nu spille om oprykning til den bedste kategori, der tæller 24 hold. Det blev 3-0 over Chile og 3-1 over Holland, hvor Michael Maze tabte til verdens nummer 232, Rajko Gommers. Jonathan Groth vandt dagens tre kampe og den 19-årige danske mester Anders Lind vandt igen begge sine kampe over højere rangerede modstandere og er ubesejret ved stævnet.

Fodbold: Ronnie Schwartz scorede tre af målene, da Sarpsborg med en 6-0-sejr på udebane over Ørn Horten avancerede til 3. runde i den norske pokalturnering. Også Rosenborg med Jacob Rasmussen som eneste dansker på holdet er videre efter 5-0 over Steinkjer.

Håndbold: Mikkel Hansen og Henrik Møllgaard skal med Paris SG møde Nantes i semifinalen ved Final 4-stævnet i Köln 26. maj. Den anden semifinale står mellem franske Montpellier og makedonske Vardar.

Fodbold: EM-sølvvinderen Stine Larsen fra Brøndby står over for en lamgvarig pause. Under pokalfinalesejren over KoldingQ i fredags blev den 22-årige allroundspiller med 37 landskampe skadet, og hun har overfor DR oplyst, at der er tale om en korsbåndsskade.

Olympisk: I kølvandet på landets mange dopingskandaler har Alexander Zhukov trukket sig som formand for Ruslands Olympiske Komité, ROC. Zhukov begrunder sin afsked med, at han vil koncentrere sig om sin politiske karriere som parlamentsmedlem for regeringspartiet, Forenet Rusland.

Håndbold: Tønder rykkede direkte ud af mændenes bedste række som nummer 14 og sidst, men efter HC Midtjyllands konkurs har klubben overfor appelinstansen i Dansk Håndbold Forbund anført, at den bør overtage 13.-pladsen, der giver en playoffkamp mod vinderen af en kamp mellem Lemvig og Randers fra 1. division. Appelinstansen skal tage stilling til Tønders anke af DHF's afgørelse.

Ishockey: Fem spillere og træneren for Sveriges juniorlandshold er blevet idømt karantæne, fordi de under sidste års U18-VM i Buffalo, New York tog deres sølvmedaljer af, inden sejrsceremonien var overstået. Blandt de udelukkede er Rasmus Dahlin, der forventes af blive førstevalget ved NHL's draft i juni. Karantænen gælder kun ved dette års U18-VM.

Fodbold: Et mini-VM i fodbold for otte af verdens bedste nationer hvert andet år. Sådan lyder et forslag fra præsidenten i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino. Turneringen, der efter planen skal hedde Final 8, skal efter hensigten afholdes i oktober/november med start i 2021. Sådan lyder forslaget, som Infantino har sendt i et brev til medlemmerne i Fifa.

Nyhedsbureauet Reuters, der har læst brevet, skriver, at turneringen skal fungere som afslutning på Nations League, som både Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og Det Nord- og Centralamerikanske Fodboldforbund (Concacaf) har indført i deres respektive kontinenter.

Ifølge Infantino er en »solid og seriøs« gruppe investorer villig til at bruge 25 milliarder dollar (godt 150 milliarder kroner) på denne turnering samt et klub-VM for 24 hold, som ligeledes - ifølge et forslag - skal afvikles hvert andet år.Bliver det nye mini-VM en realitet, er det planen at droppe Confederations Cup, der har fungeret som et før-VM for de bedste fodboldnationer.

Nu skal forslaget i første omgang til afstemning i Fifa.

Fodbold: Fremad Amager får nye hovedaktionærer. 1. divisionsklubben meddeler på sin hjemmeside, at internationale investorer overtager klubben, der ligger nr. 10 i den næstbedste række. »Det internationale investorkonsortium består af en gruppe investorer med base i London og Monaco. Konsortiet har en målsætning om at eje klubber i flere lande for derigennem at gøre det til en forretning at drive fodboldklub. I øjeblikket er de i dialog med klubber i Portugal, Belgien og Spanien«, meddeler Fremad Amager.

Bram van Barneveld fra konsortiet bliver ny bestyrelsesformand i Fremad Amager. Han siger følgende om ambitionerne med traditionsklubben: »Med Fremad Amager fandt vi præcis det, vi søgte. En klub med et virkelig stort potentiale, som har gennemgået en fantastisk flot udvikling de sidste fire år. En klub, som har formået at etablere sig i næstbedste række og som samtidig har et solidt kommercielt fundament. Vi mener, at Fremad Amager har alle muligheder for at nå et endnu højere niveau, siger han.