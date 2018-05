Liverpools målmaskine når finalen med yderligere et par rekorder Trods sæsonens første nederlag er Liverpool alle tiders mest scorende hold i en Champions League-sæson.

En status som ubesejret er en selvforstærkende ballast, der kan give et fodboldhold imaginære vinger.

Men Liverpool må tage andre vinger i brug, når de rødklædte om tre uger flyver til Kijev for at møde Real Madrid i klubbens første finale i den største europæiske klubturnering i 11 år.

7-6 uden at det blev spændende

Roma fik klippet Liverpools af i endnu en af de vanvittige kampe, som knockoutfasen i dette års Champions League har været proppet med.

4-2 kan lyde som et dramatisk klimaks, men Romas sidste reducering på Nainggolans straffespark faldt så sent, at det trods en samlet sejr på 7-6 aldrig for alvor blev rigtig spændende.

Det kunne for anden fodboldaften i træk have været anderledes, hvis et par situationer havde udløst de to straffespark til Roma, som de langsomme tv-gengivelser afslørede grangiveligt skulle have været dømt, da Edin Dzeko blev nedlagt af Liverpools tyske målmand Loris Karius og da Trent Alexander-Arnold fik hånden på en afslutning, der var på vej i mål.

De mest målrige semifinaler nogen sinde

Ikke desto mindre blev begge hold klappet fra banen, da rekorden for mål i Champions League-semifinalerne eftertrykkeligt var blevet slået.

20 mål har Real Madrid, Bayern München, Liverpool og Roma scoret i de fire kampe. De hidtil mest målrige semifinaler var i 2013 og 1999, da der blev scoret 14 mål.

Stærkt medvirkende til den rekord er naturligvis Liverpools ikke længere ubesejrede målmaskine, der har sat yderligere et par rekorder.

29 mål af Liverpools magiske trio

Sadio Mané bragte efter 9 minutter Liverpool foran 1-0 med det første mål scoret mod Roma på Stadio Olimpico i denne Champions League-sæson, og dermed var Liverpools magiske trio oppe på 29 mål i turneringen. Og det er så en rekord for en angrebstrio.

Mohamed Salah og Roberto Firmino har scoret hver 10 mål og dermed indtager Liverpooltrioen de tre pladser på topscorerlisten efter finalemodstanderen Cristiano Ronaldo og hans 15 mål.

Foto: Alessandra Tarantino/AP Med målet til 2-2 scorede Edin Dzeko for femte Champions League-kamp i træk.

Roma bevarede sin status som ubesejret på hjemmebane med en målscore på 12-2 i seks kampe, der har givet fem sejre, men med Giorginio Wijnaldums 2-1-scoring i første halvleg nåede Liverpool op på 46 mål i de 14 kampe, det er blevet til inklusive kvalifikationskampene mod Hoffenheim.

Det er også rekord, for så mange mål har ingen andre hold scoret i en Champions League-sæson.

Klopp havde brug for held og fik det

»De var første gang, vi ikke var så gode, som vi kan være, så vi havde brug for held og det fik vi«, sagde Liverpooltræner Jürgen Klopp på pressemødet, hvor han komplimenterede Roma for at have taget chancer både med opstillingen og i spillet - og have haft held med det.

Foto: Ettore Ferrari/AP Jürgen Klopp og hans hold har mødt Hoffenheim, Sevilla, Spartak Moskva, Maribor, FC Porto, Manchester City og Roma på vejen til finalen.

»Liverpool havde 45 ekstraordinære minutter i den første kamp, men vi havde 45 gode minutter her. Holdet, der lykkedes med de små detaljer, er gået videre, og det er ikke for at tage noget fra Liverpool, der var fremragende«, var nogle af ordene fra Romatræner Eusebio Di Francesco.

En enkelt detalje gik dog ikke lige Liverpools vej: Da Dejan Lovren ville høvle bolden væk fra eget målfelt, men ramte James Milner i hovedet, så bolden sprang i mål til Romas 1-1-udligning efter 11 minutter.