Frank Jensen svarer igen på VM-sagerne: København og Danmark får international opmærksomhed

I morgen begynder VM i ishockey. Den største sportsbegivenhed nogensinde på dansk grund.

Politiken har i forbindelse med det store mesterskab beskrevet en række politiske sager. Blandt andet, hvordan det internationale ishockeyforbund, IIHF, i samarbejde med sit marketingsfirma, Infront, har skabt en model, som trækker værdien ud af mesterskab i sådan en grad, at VM i Danmark ifølge budgetterne er afhængige af et offentligt tilskud på 30 mio. kr. for at blive en overskudsforretning.

Hvordan Københavns Kommune og Herning Kommune frasagde sig en del af overskuddet fra VM, efter man gav den offentlige støtte. At halvdelen af selvsamme overskud kun gjort muligt af det offentlige midler ender hos schweiziske Infront Media. Samt at Københavns Kommune betaler for ishockeyforbundets gallamiddag for 535 mennesker i forbindelse med VM, hvilket ifølge eksperter ligner ulovlig støtte.

Overborgmesteren har ikke ønsket at stille op til et interview, men har givet mailsvar på Politikens spørgsmål.

Hvordan forholder overborgmesteren sig til, at Københavns Kommune giver 5 mio. kr. i støtte til et VM-selskab, der er forpligtet til at dække omkostninger i størrelsesordenen 30 mio. kr. for det internationale ishockeyforbund? Det værende 10 procent af VM-selskabets billetindtægter, afgivelse af de 850 bedste VIP-billetter til alle VM-kampe og betale samtlige udgifter til hotelsuiter, kost og transport for IIHF-repræsentanter under VM.

»VM i ishockey er en kæmpe sportsbegivenhed, der tiltrækker besøgende og presse fra hele verden – både til København og Herning, som vi deler værtskabet med. Med store begivenheder som VM i ishockey får København og Danmark international opmærksomhed, københavnerne kan få nogle fantastiske oplevelser, og vi får vækst og job i turistbranchen.

Når man skal tiltrække og afholde store sportsbegivenheder, er det nødvendigt med et tæt samarbejde mellem sports- og eventorganisationerne og offentlige myndigheder. I København arbejder vi aktivt for at tiltrække store events, og vi yder ofte tilskud, men det er klart, at de tilskud vi giver, skal være afbalancerede«.

Hvordan forholder overborgmesteren sig til at yde offentlig støtte til et VM-selskab, der er forpligtet til at dele det budgetterede overskud med et schweizisk marketingselskab, Infront Media?

»Når vi støtter arrangementet, er det for at sikre en god afvikling af den store begivenhed og for at give københavnerne mulighed for at få et større kendskab til sporten. Københavnerne kan opleve verdens bedste ishockeyspillere, og de kan deltage i de aktiviteter, som arrangeres for københavnerne op til og under VM. Vi har som en del af vores tilskudsaftale aftalt, at en del af Danmarks Ishockey Unions overskud, der genereres i København, skal gå til at udvikle ishockeysporten i København«.

Hvilken dokumentation har Københavns Kommune for at store begivenheder som VM i ishockey fører til vækst og jobs i turistbranchen? Hvilken værdi har den effekt?

»Først og fremmest får københavnerne nogle fantastiske oplevelser med de her store events, ligesom vi får sat København på det internationale landkort og brandet byen over for turister, investorer og talentfuld arbejdskraft. Derudover er der ingen tvivl om, at store events tiltrækker udenlandske besøgende, som skaber omsætning i blandt andet hotel- og restaurationsbranchen. Det er nogle af de mange grunde til, at både større og mindre byer konkurrerer om at tiltrække internationale events.