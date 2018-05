Europæiske fodboldligaer afviser Infantinos nye landsholdsplaner

Sammenslutningen af europæiske fodboldligaer, European Leagues, er imod Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) plan om nye turneringer.

Fifa-præsident Gianni Infantino fremlagde onsdag idéen til to nye turneringer; et nyt klub-VM hvert andet år fra 2021 samt en Nations League, der skal erstatte landsholdenes venskabskampe.

Formand i European Leagues, Lars Christer-Olsson, er efter et bestyrelsesmøde torsdag i St. Petersborg stærkt kritisk.

Infantino ønsker at få vedtaget sine forslag inden for nogle få uger. Investorer står allerede klar med store pengebeløb.

»Hele denne proces minder om den måde, som det gamle Fifa agerede, og det troede jeg, at vi havde lagt bag os«, siger svenskeren til European Leagues hjemmeside.

»Rådslagningen og transparensen er mangelfuld, og man forsøger bevidst at manipulere med beslutningsstrukturen i Fifa, når man lægger forslagene frem på denne måde«, siger han.

Bestyrelsen i European Leagues opfordrer alle andre dele af fodbolden til at modsætte sig Infantinos forslag.

European Leagues mener bevidst, at Fifa-præsidenten forsøger at forsimple de to nye turneringer i det brev, han onsdag sendte til Fifas medlemslande.

Ligasammenslutningen mener desuden, at fodboldkalenderen i forvejen er fyldt ud.

European Leagues frygter også, at ændringerne vil gavne nogle få klubber, der vil blive endnu rigere til skade for den sportslige konkurrence.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har allerede indført en Nations League, der starter til efteråret. Nations League erstatter venskabskampene mellem de europæiske nationer.

ritzau