Efter 2.029 redninger: Én mand kan forløse VM-potentialet totalt

Svenskeren Jan Karlsson har været forkælet det seneste par år. Med den unge forward Nikolaj Ehlers i sin VM-trup har den 59-årige landstræner rådet over den måske største begavelse i dansk ishockey nogensinde.

Hurtig på skøjterne, hurtig på pucken og med et Laudrupsk overblik – altså bare i ishockey.

Men i år er der ingen Ehlers, ingen tryllerier fra den ultraambitiøse nordjyde, der i stedet knokler for at vinde det eftertragtede Stanley Cup-trofæ med Winnipeg Jets.

Alligevel føler Jan Karlsson sig en smule mere forkælet i år end tidligere. Før VM-premieren i aften mod Tyskland hjemme i Herning har han nemlig fået noget, der kan vise sig langt mere værdifuldt for Danmark i turneringen end Ehlers. Nemlig en topklassemålmand.

»Jo, jeg blev glad. Meget glad, faktisk«, genkalder Karlsson sig det øjeblik, han fik beskeden om Frederik Andersens deltagelse ved VM.

Blandt de bedst i NHL

Herningenseren Frederik Andersen regnes i dag for at være en af den nordamerikanske NHL’s fem bedste på sin position. Ingen har haft så mange redninger i denne sæson som den 192 cm høje målmand fra Toronto Maple Leafs. 2.029 gange har han stået i vejen for et skud.

Det er vel meget simpelt. I Frederik Andersen har Karlsson fået VM’s på papiret stærkeste målmand. En position, der betyder mere for et ishockeyhold end en sprudlende forward som Nikolaj Ehlers.

Det er her mellem stængerne, at kampe kan vindes – og tabes – på dagsformen, og med en målmand af Frederik Andersens kaliber er chancerne for point mod selv VM-favoritter som Canada vokset fra promiller til procenter.

Men har de forgående års målmand, Sebastian Dahm, ikke også været god ved VM? Svaret er jo. Især i 2015 og 2016 var keeperen fra Iserlohn Roosters et godt aktiv for Danmark med redningsprocenter på omkring 93.

Men det ændrer ikke på, at Frederik Andersens talent, erfaring og selvfølgelig den respekt, som knytter sig til en topmålmand fra NHL, kan løfte den danske defensiv – med en lidt poppet vurdering – 10-20 procent.

Afgørende møde med tyskerne

Det bliver vel også nødvendigt, kunne man tænke, når nu Tyskland venter i aften. Netop det opgør kan give et vigtigt praj om, hvor langt de danske VM-drømme kan række.

Med en sejr kan landstræner Jan Karlsson allerede øjne en VM-kvartfinale, mens et nederlag sætter den ambition under voldsomt pres.

Men hov, er Tyskland ikke olympiske sølvvindere fra Pyeongchang? Jo, tyskerne har traditionelt et stærkt mandskab, men for at få et reelt billede af holdets styrke, skal flere ting tages med i ligningen.

OL blev for første gang i to årtier afviklet uden NHL-spillere, hvilket var en kolossal fordel for Tyskland, der kun har ganske få mand i NHL. Danmark slog sidste år et tysk mandskab, der næsten er i identisk med OL-sølvvinderne, på deres hjemmebane i Köln med 3-2. Og måske allermest bemærkelsesværdigt. Så er kun 10 af OL-holdets 25 mand med i Herning.

Så var det ikke lige, fordi at VM-turneringer altid er komplet uforudsigelige, turde man allerede på forkant drømme sødt om en kvartfinale.