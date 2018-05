VM-top 5: Kun én af de bedste draftede danskere er med i Herning

Målmand Frederik Andersen rendte med den halvdel af overskrifterne, da Danmark slog Tyskland i VM-premieren i Herning.

En anden halvdel løb Frans Nielsen med.

Netop de to NHL-profiler var de helt afgørende faktorer i VM-triumfen.

Men bare fordi man har NHL-status og er VM-helte, så er det ikke ensbetydende med, at man fra begyndelsen har været udset som det største talent.

Frederik Andersens måtte gennem NHL-draften tog gange, før han fandt vejen til spilletid og succes. Han blev første gang draftet som nummer 187. Anden gang som 87'er i 2012.

Også Frans Nielsen blev valgt som nummer 87. Det var i 2002.

Faktisk er kun én enkelt spiller i den danske VM-trup blandt de 5 spillere, der er blevet draftet tidligst til NHL.

5. Jonas Røndbjerg

Der er ikke mange NHL-spillere, der er sprunget ud af ungdomsrækkerne i Rungsted IK. Og faktisk kan klubben endnu ikke prale af at have én. Men at Jonas Røndbjerg sidste år blev den første, der kom gennem draften er imidlertid god nok. Den nu 19-årige wing blev valgt, da den nystiftede franchise Vegas Golden Knights plukkede Røndbjerg i tredje runde og som nummer 65 af alle.

Nu er der langt fra altid hul igennem til NHL, når man bliver draftet. Mens de allerbedste får chancen efter en enkelt eller to sæsoner, venter andre tre-fire år på spilletid. Derfor må Jonas Røndbjerg væbne sig en smule med tålmodighed.

Foreløbig imponerer han i den bedste svenske liga for Växjö og har været i periferien af Jan Karlssons landshold.

4. Nicklas Jensen

Valgt som nummer 29 af alle i 2011 var der kolossale forventninger til sønnen af backlegenden fra Herning Dan Jensen. Allerede på det tidspunkt havde han fået sit gennembrud i den danske isliga og i den canadiske OHL-liga.

Men selv om Nicklas Jensen allerede efter en sæson blev kaldt op til Vancouver Canucks NHL-hold, så blev tiden i den prestigefyldte liga aldrig rigtig lykkelig. I stedet blev det kun til få kampe for Canucks, men til gengæld et væld af opgør i farmerligaen AHL.

Heller ikke skiftet til New York Rangers blev en succes, og efter fem års forgæves jagt på gennembruddet besluttede Nicklas Jensen rejse hjem til Europa og en karrieren i KHL for finske Jokerit. Her har han til gengæld masser af succes. Den første sæson sluttede med 65 kampe og 43 point.

Også på landsholdet har Nicklas Jensen været et stort aktiv og pryder 1. kæden ved VM med Peter Regin og Oliver Björkstrand.

3. Lars Eller

Det er 11 år siden, at Rødovre-drengen Eller blev draftet af St. Louis Blues. Her nåede han aldrig at få et gennembrud, før legendariske Montrèal Canadians slog kløerne i ham.

Det skifte blev starten på seks ganske gode sæsoner i den fransktalende del af Canada. I 2014 var Lars Eller tæt på at blive den kun anden dansker i en Stanley Cup-finale, men desværre for ham tabte holdet 4-2 i kampe til New York Rangers.

604 kampe og 219 point har Lars Eller præsteret i NHL. Mens han flere gange har været en del af den danske VM-truppen, så står han over i Herning. Hans nuværende klub Washington Capitals spiller i stedet i aften kvartfinaler i Stanley Cuppen mod Pittsburgh Penguins.

2. Nikolaj Ehlers

Når man bliver valgt som nummer 9 i 2014-draften, er det et tegn på, at din nye arbejdsgiver forventer store ting af dig. Det gjorde Winnipeq Jets i den grad også. Især efter et par sæsoner en canadisk talentliga for Halifax Mooseheads, hvor nordjyden leverede et pointgennemsnit på to per kamp.

Talent for Ehlers er uomtvisteligt. Det kan den danske landstræner Jan Karlsson skrive under på efter at have haft ham med ved VM i både 2016 og 2017.