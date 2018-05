Barcelona er to kampe fra at sætte spansk rekord

Direkte sport i tv TV2 Sport 12.00 Tennis: Mutua Madrid Open (k) 16.15 Ishockey: VM - Tyskland-Sydkorea 20.15 Ishockey: VM - Finland-Danmark 01.30 Basketball: NBA-slutspil TV3 Sport 12.00 Tennis: Mutua Madrid Open (m) 21.00 Fodbold: Juventus-AC Milan TV3 Max 20.00 Fodbold: FC Barcelona-Villarreal 6'eren 21.00 Fodbold: Tottenham-Newcastle Canal 9 20.45 Fodbold: Chelsea-Huddersfield Eurosport 1 13.15 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 2 21.30 Fodbold: Sevilla-Real Madrid Vis mere

Fodbold: Efter en sejr på 5-1 over Villarreal er Barcelona 2 kampe fra at krone det spanske mesterskab med en rekord som det første hold, der går ubesejret gennem en sæson med 38 kampe. Philippe Coutinho, Paulinho og Lionel Messi på Andres Iniestas elegante oplæg scorede i første halvleg, og efter en reducering af Nicola Sansone scorede Ousmane Dembele to gange. Sevilla førte 3-0 og vandt 3-2 over et et reservespækket Real Madrid, der var uden blandt andre Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Luka Modric og Gareth Bale. Til gengæld spillede Sergio Ramos, der i anden halvleg brændte straffespark ved 2-0, fik en advarsel, scorede selvmål til 3-0 og reducerede til 3-2 på straffespark.

Fodbold: Juventus og Milan plejer at ende i straffesparkskonkurrencer, når de mødes i finaler, men ikke i aftenens italienske pokalfinale, som Juventus vandt 4-0 på fire scoringer i løbet af 20 minutter i anden halvleg af Medhi Benatia, Douglas Costa, Benatia igen og et selvmål.

Tennis: Med 6-3, 6-1 over franskmanden Gaël Monfils i Madrid Masters nåede Rafael Nadal op på 20 sejre i træk på grus, men nok så imponerende har spanieren ikke tabt et eneste sæt i de kampe. 31-årige Nadal er oppe på 48 vundne sæt i træk, og kan i sin næste kamp slå den rekord på 49 sæt i træk, som amerikaneren John McEnroe satte i 1984, altså før Nadal blev født. Rekorden skal hentes i kvartfinalen mod enten landsmanden Feliciano López eller argentineren Diego Schwartzman.

Fodbold: Pernille Harder scorede det første mål efter 5 minutter, da Wolfsburg med 2-0 besejrede SC Freiburg. Wolfsburg er 8 point foran Bayern München på andenpladsen og kan sikre sig det tyske mesterskab på søndag i tredjesidste runde med en sejr over SGS Essen.

Skydning: Stine Nielsen var den sidste til at udfordre tre kinesiske skytter i finalen i 10 meter luftriffel ved World Cup-stævnet i Fort Benning. Wu Mingyang, Zhu Yingjie og Zhao Ruozhu, men med fjerdepladsen fik Stine Nielsen sit fjerdebedste resultat ved World Cup-stævner, hvor hun tidligere har vundet en sølv- og to bronzemedaljer.

Fodbold: På et pressemøde på mandag klokken 13 vil landstræner Åke Hareide sammen med assistenten Jon Dahl Tomasson sætte navn på de 35 spillere, der udgør bruttotruppen til VM-slutrunden i Rusland. Efter tre dages træningslejr i Helsingør 23.-25. maj vil Hareide skære truppen ned til de endelige 23 spillere.

Golf: For første gang siden 2015 stiller Tiger Woods op i British Open, som den amerikanske tidligere verdensetter vandt i 2000, 2005 og 2006. Majorturneringen spilles i år 19.-22. juli på Carnoustie i Skotland.

Fodbold: Når Michael Carrick efter denne sæson indstiller sin aktive karriere fortsætter den 26-årige midtbanespiller som en del af klubbens trænerstab. »Fodbolden har ikke mange af dem, og det har samfundet heller ikke. Så når man finder en af dem, så skal man sætte pris på dem og beholde dem«, siger manager Jose Mourinho om Carrick, der på søndag starter på banen som anfører i sin sidste kamp mod Watford.

Fodbold: Barcelonaspilleren Sergi Roberto har fået fire spilledages karantæne for sin udvisning i søndagens 2-2-kamp mod Real Madrid. Sergi Roberto røg ud for at slå Marcelo i ansigtet.

Fodbold: Atlético Madrids Europa League-finalister er trætte af rivalerne FC Barcelonas bejleri til superangriberen Antoine Griezmann. Tidligere på ugen bekræftede Barcelonas præsident, Josep Maria Bartomeu, at han har mødtes med Griezmann. »For nogle måneder siden sagde jeg personligt til Barcelonas præsident, at vores spiller ikke er til salg, og at vi ikke kommer til at sælge ham«, siger administrerende direktør i Atlético Madrid, Miguel Angel Gil Marin, til klubbens hjemmeside. Atlético kan dog blive nødt til at slippe franskmanden, da han har en frikøbsklausul på 100 millioner euro, ca. 750 millioner kroner.

Fodbold: Angriberen Quincy Antipas forlader Hobro efter fire sæsoner hos den nuværende superligaklub. »Quincy har i mine øjne været vores bedste indkøb nogensinde. Fra dag et har han passet perfekt ind som spiller og som menneske her i klubben«, siger Hobros sportschef Jens Hammer Sørensen.

Håndbold: Spiludbyderen Bet25 er blevet dømt til at betale 125.000 kroner til 8 landsholdsspillere og Dansk Håndbold Forbund (DHF). Det afgjorde Vestre Landsret onsdag. I Sø- og Handelsretten blev bettingfirmaet dømt til at betale 500.000 samlet til DHF og spillere. Dommen blev stadfæstet, men erstatningen blev halveret i landsretten. Spilerne – herunder Mikkel Hansen og Stine Jørgensen – lagde sag an sammen med DHF, da Bet25 ulovligt havde brugt billeder af landsholdsspillerne i deres spillertøj med DHF's logo.

Tennis: Verdensranglisten nummer 1, Simona Halep fra Rumænien, var også i 3. runde af WTA-turneringen på gruset i Madrid et niveau over modstanderen, men i modsætning til rivalerne fra de to første opgør, var der momentvis bid i tjekken Kristyna Pliskova. Halep fik brudt i andet sæts 9. parti og så var det slut for Pliskova, som blev slået 6-1, 6-4. Halep, der er forsvarende mester i Madrid, har blot afgivet 9 partier i de tre første indledende kampe. I kvartfinalen torsdag venter amerikaneren Sloane Stephens eller endnu en Pliskova – tvillingesøsteren Karolina.

Fodbold: Træneren Erik Rasmussen, der ud af det blå sagde sit job op i 1. divisionsklubben Vendsyssel tirsdag, er snart i arbejde igen. Men som lærer. Til august begynder Rasmussen nemlig i en stilling som sports- og fodboldansvarlig på Hald Ege efterskole. Det meddeler skolen på Facebook.

Tennis: Serena Williams kommer heller ikke til start i næste uges turnering i Rom. Det 36-årige ikon, der blev mor til en datter sidste efterår, meldte også afbud til denne uges udfordringer i Madrid.