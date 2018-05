Kaos bremser kamp, men ikke storklubs nedrykning fra Bundesligaen

Fodbold: Sidste spillerunde i Bundesligaen i Tyskland blev historisk. Det stod klart, da den tidligere tyske storklub Hamburger SV måtte se i øjnene, at nedrykningen blev en kendsgerning. HSV siger dermed farvel til ligaen som det eneste hold, der har spillet i Bundesligaen, siden den opstod i 1963. Nedrykningen efter 55 år i Bundesligaen endte i et stort kaos, da HSV kort før sluttid var foran 2-1 hjemme mod Borussia Mönchengladbach. Resultatet var dog ikke nok til at sikre playoffkampe om at undgå nedrykning, da Wolfsburg hjemme havde besejret FC Köln 4-1. Det betød, at Wolfsburg ville tage playoffpladsen med to point mere, og da det stod klart, gik tilskuerne amok i Hamburg, og der opstod ballade blandt tilskuerne, så kampen måtte afbrydes.

Fodbold: Vejle spillede sig lørdag tættere på oprykning til Superligaen med fjerde sejr på stribe. Ude mod 1. divisions bundprop, Skive, tog Vejle tre point med 3-0 og sikrede sig dermed et solidt forspring til de øvrige hold før de sidste to runder. Vejle har nu 59 point på førstepladsen, der giver direkte adgang til Superligaen, mens nr. 2 og 3 skal spille playoffkampe mod superligahold om billetter til den bedste danske række. Der er tre point ned til Esbjerg på andenpladsen. Vestjyderne fik 0-0 ude mod Viborg, selv om Esbjerg kæmpede med ti mand i stort set hele kampen.

DM-håndbold: Odense Håndbold er klar til DM-finalen, efter at holdet lørdag besejrede Team Esbjerg med 32-23. Det var Odense, der havde hjemmebane i den tredje og afgørende DM-semifinale, og det blev en ren opvisning af Jan Pytlicks kvinder, der til sidst kunne juble over finalepladsen. »Det er fuldstændig fantastisk at være i finalen. Der var pres på, fordi vi var favoritter«, siger træner for Odense-træner Jan Pytlick ifølge TV 2 Sport. I finalen venter København Håndbold.

Tennis: Østrigeren Dominic Thiem, der sendte storfavoritten Rafael Nadal ud af Madrid Open i kvartfinalen, vandt lørdag også sin semifinale, da han for første gang i syv møder besejrede sydafrikanske Kevin Anderson, 6-4, 6-2. I søndagens finale spiller 24-årige Thiem mod enten tyske Alexander Zverev eller canadiske Denis Shapovalov.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Mia Rej jubler efter scoring under semifinalen i Frederiksberg-Hallerne mellem København Håndbold og Viborg HK lørdag eftermiddag.

Håndbold: For anden sæson i træk er København Håndbold klar til DM-finalen. Med en 27-26-sejr over Viborg HK lørdag i Frederiksberg Hallerne blev københavnerne finaleklar og skal nu forsøge at forbedre sidste års sølvmedaljer. I de sidste to minutter af en meget jævnbyrdig anden halvleg trak københavnerne afgørende fra, så selv ikke to reduceringer og en sidste satsning fra Viborg kunne rokke ved finalepladsen. I de to første semifinaler mellem holdene var det i begge tilfælde udeholdet, som var gået fra banen med sejren, men lørdag virkede københavnerne yderst indstillede på, at det nu skulle være et hjemmepublikum, som kunne fejre sejren.

Fodbold: Lidt uventet måtte de nykårede tyske mestre Bayern München notere en afklapsning i sin sidste kamp i denne Bundesligasæson. Stuttgart var på besøg og vandt med de overbevisende cifre 4-1. RB Leipzig vandt endnu mere overbevisende med 6-2 hos Hertha Berlin.

Cykling: Richard Carapaz fra Movistar, der bærer ungdomstrøjen, kører først over stregen på 8. etape af Giro d'Italia. Der skete ingen nævneværdige forandringer på klassementets øverste niveau.

Orienteringsløb: De kvindelige danske orienteringsløbere leverede metal, da stafetløbet lørdag blev afviklet ved EM i Schweiz. I Lugano vandt Danmark bronzemedaljer efter Sverige, som fik sølv, mens Schweiz tog sig af guldmedaljerne. Det danske hold bestod af Cecilie Friberg Klysner, Ida Bobach og Maja Alm, der i spurten blev besejret med to sekunder af svenske Karolin Ohlsson, hvilket skaffede svenskerne sølvmedaljer.

VM-ishockey: Lørdag eftermiddag kunne Letland med en 3-1-sejr (0-0, 1-0, 2-1) over Tyskland i gruppe B lægge det maksimale pres på Danmark, der drømmer om en plads i kvartfinalen. Den lettiske gevinst betyder nemlig, at det efter alt at dømme tirsdag bliver til en direkte duel om kvartfinalebilletten, når Letland møder Danmark i Herning. Det kræver dog lige, at Danmark har vundet sin kamp med Sydkorea, der spilles senere lørdag.

Foto: Petr David Josek/AP De lettiske spillere fejrer scoring nummer to i kampen mod Tyskland lørdag eftermiddag i Herning. Sejren er nær.

I gruppe A vandt Sverige med stort besvær lørdag opgøret mod Slovakiet med 4-3. Sejrsmålet blev scoret af Mika Zibanejad i overtid. Dermed fører svenskerne gruppen med 14 point for fem kampe.

Atletik: Sara Slott Petersen var tilmeldt, men stillede ikke til start, da der lørdag blev løbet 400 meter hæk ved Diamond League-stævnet i Shanghai. USA’s Dalilah Muhammad vandt i tiden 53.77 sek. i en tæt duel med Jamaicas Jenieve Russell, der fik noteret 53.78. Årsagen til danskeren afbud var, at hun dagen før pådrog sig krampe i den ene læg. »Jeg har kæmpet som en gal sammen med en fysioterapeut for at blive klar, men det gik bare ikke. Halvvejs i opvarmningen trak jeg mig. Så nu er jeg nødt til at give kroppen et par dages ro«, lyder beskeden fra Shanghai via atletikforbundets hjemmeside. Efter planen bliver næste start i stedet Diamond Leauge-afdelingen i Eugene, Oregon, 26. maj.

Tennis: Det er mindre end to uger siden, at Caroline Wozniacki mødte amerikaneren Venus Williams i en showkamp i København. Nu har de udsigt til at mødes for niende gang på WTA-touren. I hvert fald kommer det til at ske, hvis seedningen i den nederste del af lodtrækningen til Italian Open i Rom kommer til at holde. Fredagens lodtrækning formede sig sådan, at den andenseedede dansker kan møde den ottendeseedede amerikaner i kvartfinalen. Kun én gang i otte forsøg har Wozniacki slået Venus Williams i en betydende kamp. Wozniacki er oversidder i 1. runde, og i 2. runde venter enten den tidligere US Open-mester Samantha Stosur, der deltager på et wildcard, eller en kvalifikationsspiller.