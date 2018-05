Gab: Selv sløve Danmark kunne ikke tabe til Sydkorea

Kampen Danmark-Sydkorea 3-1 (0-0) (2-1) (1-0) Mål: 1-0, Frans Nielsen, 1-1, Kim Kisung, 2-1, Jesper Jensen, 3-1, Nichlas Hardt

1-8, 0-10, 0-5, 1-6, 1-13. Der er så vidt vides ikke tale om næste uges Lotto-tal, men i stedet Sydkoreas resultater i de første 5 gruppekampe ved VM.

Lørdag regnede de fleste i Jyske Bank Boxen nok med, at det danske landshold skulle tilføje lignende høje cifre til den statistik.

I stedet endte det 'kun' 3-1.

Det gav Danmark en sejr, 3 point og ikke så meget mere. Sydkorea havde ikke evnerne til at skabe overraskelsen, og de danske landsholdsspillere virkede mere klar på en let omgang træning end at spille et VM-opgør.

Derfor blev oplevelsen flad i forhold til møderne med Tyskland, Finland og Norge.

Særligt i 1. periode var der for lille en forskel på et af VM-historiens dårligste hold og en dansk værtsnation, som jagter en kvartfinale.

Foto: Jens Dresling VM i ishockey: Danmark - Sydkorea. Danmarks Frans Nielsen og Jesper Jensen Aabo jubler efter scoring til 1-0.

Danskerne spillede langsomt og sendte alt for få pucke mod mål.

Sydkorea kunne derfor tage en af de få 'sejre' ved VM og gå fra isen uden hverken at lukke mål ind eller tabe en periode.

En årsag til det danske niveau kunne måske findes tidligere på lørdagen. Her slog et godt lettisk landshold Tyskland med 3-1.

Det gjorde det både før og efter den danske sejr sikkert, at mødet tirsdag aften 20.15 mellem netop Letland og Danmark bliver en direkte duel om en kvartfinaleplads i København.

Danmark kan afhængigt af gruppens andre resultater ende som både nummer 3 eller 4, men er under alle omstændigheder sikret en plads blandt VM’s bedste 8 hold med blot et enkelt point.

Til den tid skal det danske spil op på et helt andet niveau i samtlige 60 minutter end mod Sydkorea, og det ved landsholdsspillerne også godt.

Et fint billede på Danmarks 'det går nok-attitude' mod Sydkorea var, at selv et flot føringsmål af Frans Nielsen i starten af 2. periode ikke fik kickstartet en målfest.

I stedet skøjtede et koreansk landshold med spillere udelukkende fra asiatiske klubhold ned og scorede på VM-slutrundens bedste målmand, Frederik Andersen.

Og havde det ikke været for netop Andersen, kunne en dansk sejr efter en sløv præstation være endt i et katastrofalt resultat.

Men det gik jo. Ligesom alle i Jyske Bank Boxen, inklusivt de danske spillere, godt vidste.

Jesper Jensen gav landsholdet en føring på 2-1 kort inden 2. periodes afslutning. I løbet af de sidste 20 minutter formåede landsholdet af holde Sydkorea fra åbne chancer, og det gjorde følelsen af 2-1-føringen større, end den reelt var. Og så slog det danske powerplay til som set flere gange ved VM, da Nichlas Hardt lukkede kampen til 3-1.