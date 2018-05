'Nye' tider for landstræneren: Hareide må i det mindste selv vælge sine VM-spillere Indtil 1980 var det ikke landstræneren alene, men en udtagelseskomité, der udtog landsholdet.

Når der i dag sættes navn på de 35 spillere til den danske VM-bruttotrup, er det med Åge Hareide i rollen som landstræner, der fortæller hvem nordmanden og hans stab af assistenter har vurderet, er de mest egnede.

Selvfølgelig.

Men sådan har det ikke altid været.

Målmanden og halfbackkæden er udtaget

Lidt ældre mennesker kan huske dengang, de i 1950’erne åbnede for radioen og Gunnar ’Nu’ Hansen som et indslag i radioavisen fortalte, at Dansk Boldspil-Unions Udtagelseskomite foreløbig kun havde udtaget målmanden og backkæden til den forestående landskamp mod Norge. Resten af holdet – og altså den komplette startopstilling – ville følge senere.

Sådan var alting anderledes dengang i de mange år med rendyrket amatørisme i dansk fodbold, selv på landsholdsplan og især på lederplan.

I landsholdets første halve århundrede var træneren ofte en englænder, der blev ansat til lejligheden, som regel kun for en eller et par kampe ad gangen.

OL-sølv til den første 'rigtige' landstræner

Det ændrede sig ikke før 1957, da Arne Sørensen som den første blev fuldtidsansat som landstræner og med blandt andet et omfattende individuelt fysisk træningsarbejde sikrede olympiske sølvmedaljer med et hold af dedikerede amatørspillere.

Østrigeren Rudi Strittich blev i 1970 Danmarks første landstræner, der efter et halvt års tid i jobbet fik mulighed for at råde over professionelle spillere fra udenlandske klubber, men stadig uden den fulde råderet over udtagelsen.

Strittich havde tre stemmer i udtagelseskomiteen, hvor hvert af de fire medlemmer havde hver én.

Sepp fik afskaffet komitéen, men beholdt formanden

Da Sepp Piontek i 1979 tiltrådte som landstræner, eksisterede udtagelseskomiteen stadig med Kai Johansen som formand, men den konstellation kunne tyskeren ikke leve med, og et halvt år senere var udtagelseskomitéen afskaffet – men Kai Johansen fortsatte som en højt skattet, piberygende holdleder i hele Pionteks trænerperiode.

Det var efter et langvarigt aftenmøde med Kai Johansen og assistent- og U21-landstræner Richard Møller Nielsen, at Sepp Piontek i 1986 skulle præsentere truppen til Danmarks første VM-trup nogen sinde. Det skete på et pressemøde med en humoristisk gimmick, der tog fusen på de måbende journalister.

'Lodtrækning' om den sidste VM-plads

I Tipstjenestens lokaler i Brøndby præsenterede den folkekære tysker med det til tider bryske udtryk sine VM-spillere en for en, mens navnene blev hængt op på en tavle på væggen.

Efter at have præsenteret de første 21 navne med Morten Olsen, Frank Arnesen, Michael Laudrup og Preben Elkjær som selvfølgelige deltagere, forklarede Sepp Piontek, at han havde været så meget i tvivl om den 22. og sidste plads, art han ville trække lod om pladsen. Han bladrede tre skilter mellem hinanden og trak det ene, hvor der heldigvis stod ’Søren Lerby’. Som på de to andre.