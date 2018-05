Bendtner scorer og slår knæet kort før VM

Direkte sport i tv TV 2 Sport 11.00 Tennis: WTA BNL d’Italia, Rom (k) 20.30 Håndbold: Skjern-GOG (m) 03.00 Basketball: Houston-Golden State TV3 Sport 07.30 Billard: Pool, VM 12.00 Tennis: ATP BNL d’Italia, Rom (m) 18.30 Fodbold: Vejle-Fredericia 20.45 Fodbold: Rotherham-Scunthorpe 03.05 Ishockey: Vegas-Winnipeg 6'eren 20.45 Fodbold: Marseille-Atlético Madrid Eurosport 1 13.15 Cykling: Giro d’Italia 23.00 Cykling: Tour of California Eurosport 2 18.00 Fodbold: Rosenborg-Lillestrøm Vis mere

Fodbold: Nicklas Bendtner skal til røntgen fredag, efter han fik et vrid i sit knæ, da Rosenborg onsdag spillede kamp mod Lillestrøm i den norske liga. »Det er lidt hævet, og jeg skal til røntgen på fredag, men jeg tror, det er ok«, siger Nicklas Bendtner til norske Adresseavisen ifølge Aftenposten. Bendtner startede på banen, og efter 13 minutter scorede han Rosenborgs første mål i den samlede 3-0-sejr. Efter 20 minutters spil blev Bendtner tacklet i Lillestrøms målfelt og vred rundt på knæet. Han modtog behandling på banen, men var kort efter klar til at spille videre.

»Jeg fik en dårlig berøring, og så tacklede han igennem. Jeg ved ikke, om der var straffe, men jeg kunne ikke hoppe over ham«, siger Bendtner til Adresseavisen. Med små 20 minutter tilbage af kampen - ved stillingen 2-0 - lod den danske angrebsspiller sig udskifte. »Knæet blev lidt stift til sidst, og jeg tænkte, at hvis vi scorede til 2-0, så ville jeg lade mig udskifte. Med tanke på de ting, som sker fremover med VM og det, så er der ingen grund til at tage nogen chancer«, siger Bendtner.

Tennis: De topseedede hos henholdsvis mænd og kvinder ved den stærkt besatte turnering i Rom, Rafael Nadal og Simona Halep, levede onsdag i den grad op til deres status. Og viste næsten grusom effektivitet over for deres modstandere. Den spanske gruskonge gjorde kort proces mod bosniske Damir Dzumhur, der ellers havde vundet over Nadals stærke landsmand Fernando Verdasco i 1. runde, med cifrene 6-1, 6-0, mens Halep lidt overraskende fuldstændig udspillede den japanske Indian Wells-vinder Naomi Osaka og ligeledes vandt 6-1, 6-0.

Foto: Claudio Onorati/AP Med sin flotte start ved den store grusbaneturnering i Rom ser Simona Halep ud til at være stærkt motiveret for at forsvare sin førsteplads på ranglisten.

Cykling: Briten Simon Yates (Mitchelton) fortsætter med at vise storform i Giro d'Italia. Onsdag vandt han endnu en etape iført løbets lyserøde førertrøje, og dermed udbygger han sin føring i den samlede stilling. Yates kom først i mål efter de 156 kilometer fra Assisi til Osimo og henviste hollænderen Tom Dumoulin (Team Sunweb) til andenpladsen. Dumoulin ligger også på andenpladsen sammenlagt, og det trækker op til en duel om den samlede sejr imellem de to.

Fodbold: Østrigske Adi Hütter skal være ny cheftræner i Eintracht Frankfurt. Det skriver den tyske klub på sin hjemmeside. Hütter har skrevet under på en treårig kontrakt, der løber til sommeren 2021. Han skal erstatte kroaten Niko Kovac, der skal være træner for Bayern München. 48-årige Adi Hütter har siddet i trænerstolen for schweiziske Young Boys siden 2015.

Fodbold: Den tidligere Huddersfield- og Everton-spiller Ray Wilson, som var med til at vinde VM med England i 1966, er død 83 år gammel. Det meddeler Everton. 1966 var hans største år i karrieren. Her vandt han også FA Cuppen med Liverpool-klubben. Venstrebacken nåede 63 landskampe for England i perioden fra 1960 til 1968. Han sluttede karrieren i 1971 hos Bradford City, hvor han i nogle få måneder også var spillende træner. I 2008 blev Ray Wilson optaget i engelsk fodbolds Hall of Fame.

Foto: Rui Vieira/AP Teenageren fra Liverpool, Trent Alexander-Arnold, kan se frem til en stor oplevelse ved VM i Rusland.

Fodbold: Seks Tottenham-spillere, fire fra Manchester United, tre fra Manchester City og to fra Chelsea og Liverpool. Sådan var fordelingen hos nogle af de engelske storklubber, da landstræner Gareth Southgate onsdag satte navn på de 23 spillere, der skal repræsentere England ved sommerens VM i Rusland. Mange gamle kendinge var i blandt, men mere bemærkelsesværdigt var det, at træneren havde fundet plads til den 19-årige højreback fra Liverpool Trent Alexander-Arnold.

Truppen

Målmænd: Jack Butland (Stoke), Nick Pope (Burnley), Jordan Pickford (Everton).

Forsvarsspillere: Kyle Walker (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), John Stones (Manchester City), Gary Cahill (Chelsea), Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester), Ashley Young (Manchester United), Danny Rose (Tottenham).

Midtbanespillere: Eric Dier (Tottenham), Fabian Delph (Manchester City), Jordan Henderson (Liverpool), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), Jesse Lingard (Manchester United), Dele Alli (Tottenham), Raheem Sterling (Manchester City).

Angribere: Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Jamie Vardy (Leicester), Danny Welbeck (Arsenal).

Som reserver har Southgate udpeget Lewis Cook (Bournemouth), Tom Heaton (Burnley), James Tarkowski (Burnley), Jake Livermore (West Bromwich) og Adam Lallana (Liverpool).

Fodbold: Det er store fyringsdag i Premier League. Både Everton og West ham har sagt farvel til deres respektive managere. I Liverpool-klubben Everton er Sam Allardyce, som i den netop afsluttede sæson blev hentet ind som redningsmand og sluttede på en 8.-plads, blevet afskediget. Han indgår ikke længere i klubbens planer. »På vegne af bestyrelsen, ledelsen og ejeren vil jeg gerne takke Sam for den indsats, han har leveret i Everton de seneste syv måneder. Han kom til os på et svært tidspunkt, og han gav os stabilitet, og det er vi ham taknemmelige for«, siger Everton-direktør Denise Barrett-Baxendale. Hos West Ham blev David Moyes for et halvt år siden hyret til at føre London-klubben ud af nedrykningssumpen. Det gjorde han med en 13.-plads – som tilsyneladende ikke var tilstrækkeligt for den ambitiøse traditionsklub.

Tennis: Onsdag kom et par overraskelser ved den store grusbaneturnering i Rom, både hos mænd og kvinder. Hos kvinderne holdt græske Maria Sakkari sit flotte niveau fra sejren i 1. runde over Kiki Bertens, da hun i 2. runde besejrede 6.-seedede Karolina Pliskova 3-6, 6-3, 7-5. Og hos mændene lykkedes det italienske Fabio Fognini at holde sit altid højt anlagte spil hele kampen, da han nedkæmpede 6.-seedede Dominic Thiem 6-4, 1-6, 6-3.

Fodbold: Landsholdsangriber Yussuf Poulsen skal have ny klubtræner i RB Leipzig. Cheftræner Ralph Hasenhüttl har efter eget ønske fået sin kontrakt ophævet. Leipzig sluttede på 6.-pladsen i Bundesligaen.

Fodbold: Sønderjyske får til den kommende sæson tilgang af en vaskeægte bomber. Om den 28-årige hollænder Mart Lieder så kan begå sig i Superligaen, vil vise sig. Angriberens målgennemsnit fra den netop afsluttede sæson er i hvert fald imponerende. 30 mål i 31 kampe - blot 12 mål færre, end hele Sønderjyske-holdet har scoret i denne sæson - blev det til for FC Eindhoven i den næstbedste hollandske række. »Mart Lieder er virkelig en 'goal-getter', som er god både som boksspiller, men også i de dybe løb. Med et gennemsnit på et mål per kamp over en hel sæson, så kender man altså vejen til netmaskerne«, siger sportschef Hans Jørgen Haysen. Aftalen gælder til 2020.