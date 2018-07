Serie A-topscorer truet med kniv på sommerferien

Fakta Direkte sport i tv DR 3 15.45 E-Sport: ESL One Cologne - CS:GO TV 2 13.15 Tour de France, 2. etape TV3+ 13.00 Formel 1: Storbritanniens Grand Pr. TV3 Sport 15.00 Fodbold: Brøndby-St. Pauli TV3 Max 09.00 Formel GP3: Storbritanniens GP Eurosport 1 13.05 Cykling: Tour de France 17.45 Atletik: U18-EM 01.15 Fodbold: New York City-NY Red Bulls Eurosport 2 16.00 Atletik: U18-EM Vis mere

Fodbold: Den italienske landsholdsspiller Ciro Immobile fra Lazio er blevet truet med en kniv under sin sommerferie i hjemlandet.

Det skriver en række italienske medier, deriblandt Corriere dello Sport og La Gazzetta dello Sport, ifølge nyhedsbureauet dpa.

Under et strandbesøg var 28-årige Immobile involveret i et skænderi med en anden mand, som til sidst hev en kniv op og truede spilleren.

En række andre strandgæster så episoden og endte med at holde manden tilbage, hvorefter han flygtede fra stranden. Senere blev manden anholdt af politiet. Han er identificeret som fodboldhooligan, der tidligere har gjort sig negativt bemærket med voldssager i forbindelse med fodboldkampe.

Immobile blev i sidste sæson delt topscorer i den bedste italienske fodboldrække, Serie A. Han scorede 29 ligamål. Det samme gjorde argentineren Mauro Icardi fra Inter.

Fodbold: Det afrikanske fodboldforbund (CAF) har udstedt karantæner til 11 dommere, som har været impliceret i en korruptionsskandale, hvor de modtog beskikkelse før forskellige kampe.

Den kenyanske linjevogter, Marwa Range, har fået livslang karantæne, mens straffen til de andre dommere varierer fra 2 til 10 år.

Dommerne blev fanget på skjult kamera i en dokumentarfilm vist på BBC en uge før VM-slutrunden, som Marwa Range skulle have deltaget i.

Afsløringerne har også ført til, at Kwesi Nyantakyi, tidligere præsident for det ghanesiske fodboldforbund, i juni blev tvunget til at trække sig som første næstformand i CAF, fordi han modtog en pengegave.

Fodbold: Zlatan Ibrahimovic fortsætter med at score mål på samlebånd i den amerikanske MLS-liga for Los Angeles Galaxy. Senest scorede Ibrahimovic en gang i Galaxys 4-0 sejr over Colombus Crew, hvilket bringer ham op på 11 mål i 14 kampe siden skiftet fra Manchester United.

Fodbold: Randers henter den svenske målmand Patrik Carlgren på en treårig kontrakt. Carlgren har tidligere spillet i FC Nordsjælland og senest været på kontrakt i tyrkiske Konyaspor. Han har spillet en landskamp og var med i den svenske EM-trup i 2016.

26-årige Carlgren afløser islandske Hannes Halldorsson, som efter sin indsats ved VM er skiftet til Qarabag i Aserbajdsjan

Tennis: Wimbledon har en alt for striks dresscode, mener turneringens ottedobbelte mester, Roger Federer.

Traditionen tro må der kun spilles helt i hvidt i den britiske grand slam-turnering på græs, men den 36-årige schweizer savner lidt kulør på tøjet, selv om han respekterer traditionerne.

»Det er sjovt, at det er anderledes her, men det ville være rart med lidt farve. Lad os være ærlige«

»I gamle dage gik (Björn, red.) Borg og (John, red.) McEnroe ud på banen i røde outfits. Jeg siger ikke, at det skal ske igen. Men måske ville det være rart at mixe det lidt op, siger Roger Federer ifølge nyhedsbureauet AFP.

Håndbold: I sit første leveår kommer Aarhus United ud med et underskud på 600.000 kroner.

»Vi må erkende, at vi er en iværksættervirksomhed, der må kæmpe hårdt for byens opbakning. Det er dog et meget positivt resultat, i forhold til det vi så i midten af sæsonen, og det som vel er normal kutyme i branchen«, siger klubbens formand, Mads Winther, i en pressemeddelelse.

Aarhus United blev nummer 10 i ligaen.