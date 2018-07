4-2: Frankrig vinder VM i vild, dramatisk og overraskende målrig finale

Tordenvejr over det formidable stadion, baneløbere i jakkesæt, straffespark dømt med brug af VAR og seks mål - dem, der mener, at VM-finaler ofte er et halvkedeligt antiklimaks oven på en lang slutrunde, bør gøre sig det notat, at den russiske version 2018 i hvert fald var en mindeværdig undtagelse.

Frankrig er verdensmestre efter en overbevisende serie på syv kampe, der alle - med undtagelse af den ene mod Danmark - blev vundet i ordinær tid, mens Kroatien knoklede sig den lange vej til andenpladsen med tre gange forlænget spilletid i træk.

Det var nu ikke desto mindre kroaterne, der så ud til at have det største overskud i den lumre sommervarme, finalen blev indledt i. Mens skyerne over Lusjniki Stadion trak sammen til nogle tunge drøn, buldrede kanterne i begge sider på og fik kopieret den rødhvide dominans fra tribunerne.

Kroatisk dominans i begyndelsen

Især i venstresiden var Ivan Perisic i hopla og blev serviceret af både Ivan Rakitic og især Luka Modric, der med vanlig flittighed søgte og fandt plads på banen til at være boldførende på velkendt kælen vis.

VM-finalen Frankrig-Kroatien 4-2 1-0 Mario Mandzukic (18, selvmål) 1-1 Ivan Perisic (28), 2-1 Antoine Greizmann (38, straffe), 3-1 Paul Pogba (59), 4-1 Kylian Mbappe (65) 4-2 Mario Madzukic (69). Frankrig: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez - Kylian Mbappe, Paul Pogba, Antoine Griezmann, N'Golo Kante (54. Steven Nzonzi), Blaise Matuidi (73. Corentin Tolisso) - Olivier Giroud (81. Nabil Fekir). Kroatien: Danijel Subasic - Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic (81. Marco Pjaca) - Ante Rebic (71. Andrej Kramaric), Ivan Rakitic, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic - Mario Mandzukic. Vis mere

Det tog en halv snes minutter for franskmændene at få etableret en form for offensivt pres og dobbelt så lang tid at komme foran - endda uden selv at ramme målet. Mario Mandzukic snittede en hård frisparksbold fra Antoine Griezmann ind bag Danijel Subasic og kunne ikke trænge igennem med protesterne over at være blevet skubbet i ryggen af Paul Pogba, der måske endda var offside.

Endnu en af de standardsituationer, der har ført til så mange mål under slutrunden, lancerede udligningen. I en indøvet kombination søgte kroatiske folk helt bevidst ind i offsideposition foran det franske mål, men var uden for indflydelse, da Sime Vrsaljko stormede til bagfra og headede frisparksbolden på tværs af feltet.

Foto: Thanassis Stavrakis/AP Ivan Perisic får god plads til at sparke 1-1-målet ind.

Her fik Ivan Perisic plads af det tøvende franske forsvar til at tæmme bolden og lægge an til det udlignende spark, der udløste indlysende enorm begejstring fra den rød- og hvidternede endetribune.

Lang pause til at se video

Råbene var lige så høje, men havde stærkt protesterende karakter, da Frankrig fik straffespark i en kendelse hjulpet på vej af VAR-stystemet. Den argentinske dommer Nestor Pitana havde egentlig ignoreret, at Ivan Perisic slog et hjørnespark ud over baglinjen med armen, men blev gjort opmærksom på det af både højtråbende franskmænd og sine kolleger i videokontoret.

Det tog sin tid at se situationen grundigt igennem, men afgørelsen blev - korrekt - det straffespark, som Antione Griezmann helt sikkert trillede i nettet, selv om Danijel Subasic gjorde sit til at genere ham inden afviklingen.

Med det udgangspunkt efter havde kroaterne ingen vej uden om at satse offensivt efter pausen og fik hurtigt skabt de chancer, der kunne have bragt balance på måltavlen.

Først sendte Ivan Rakitic en flot pasning til Ante Rebic, der måtte se sin gode afslutning reddet over mål. Siden - minuttet efter - fik Mario Mandzukic en friløber ind i feltet, men det hurtige antrit er så langt fra hans spidskompetence, så den chance blev trevlet op.

Baneløbere i jakkesæt

Det gjorde i den grad også den aktion, som tre særdeles velklædte baneløbere af begge køn gennemførte øjeblikke efter.

Iført jakkesæt, hvid skorte og slips løb de smilede ind blandt spillerne, men havde kun fornøjelse af stadions opmærksomhed i en kort stund, før de med stor konsekvens var ført ud af banen til en endnu uvis skæbne.

Afbrækket bekom ikke kroaterne vel. De fik etableret et nyt pres, men syntes ikke forberedte på det skarpeste franske våben. Fra midten af banen sendte Paul Pogba med et drøn af en aflevering den lynhurtige teenager, Kylian Mbappe, af sted i højre side og søgte selv frem på kanten af feltet, hvor han i en dobbeltafslutning - først med højre og så meget succesfuldt med venstre - lukkede kampen med scoringen til 3-1.