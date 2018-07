TV2's uhæmmede nationalbegejstring gør det stort set umuligt at følge Tour de France

Eller forholder det sig modsat sådan, at tv-kanalen bare producerer det, som seerne er allermest interesseret i?

Måske er det cykelsporten selv, der jo heller aldrig forsømmer en mulighed for at angive rytternes nationalitet i en grafik?

TV2 søger konstant den danske historie

Helt fra starten var tilhørsforhold et spørgsmål i cykelsporten. I de tidlige år, da sporten kun var fransk, provokerede løbsledelsen tyskerne med en rute, der løb over tysk territorie. I denne tid var det i stedet lokale tilhørsforhold, der var interessante. Ryttere blev saboteret for at være så dumme at cykle gennem konkurrentens fødeby.

Men de franske rytteres ejerskab blev med tiden udfordret. Man kunne konstatere at folk efterhånden kom fra alle kanter, for at deltage i begivenheden. Løbet blev inter-nationalt.

Der er således ikke noget ved Tour de France som nødvendiggør den konstante orientering mod rytternes nationalitet – løbets internationale karakter kan også være en del af dets charme.

Men TV2 søger konstant den danske historie. Vurderingen er vel, at publikum deler dette nationalfokus, men hvis det er tilfældet, er det ikke uafhængigt af den iscenesættelse, løbet udsættes for. Der er en fare for at denne fortælling, selvom den kan være at finde i selve løbet, er drevet ud af proportioner, fordi TV2 tror, at den er løbet.

Som iagttager af Touren indlever man sig i den historie, man bliver fortalt. Hvis den eneste fortælling, der fortælles, og de eneste ryttere, man hører om, er danske, kunne man tro, at den store fortælling handler om Danmark. Om os selv.

Cykelløbet er en forbrødning mellem folk

Indbygget i danskerrusen er dog en sympati, som tilsyneladende er så stærk, at den er hvad løbet handler om.

Vi følger de danske rytteres historie. Vi lever os ind i deres lidelser. Vi holder med dem. Det er selve årsagen til at følge Touren. Men indlevelsen behøver ikke at være begrænset til Andersen, Nielsen og Jensen. Og selv om Rolf Sørensen på TV2 giver udtryk for noget andet, er der ikke noget »må« mellem »danskere« og »holde med danskere«.

Og selv hvis de fleste alligevel gør det, hvordan kan de så vide at de ikke bare gør det, fordi formidlere som TV2 altid har lært dem det?