Tjetjensk VM-helt vil vinde OL-medalje for Danmark Supertalentet Turpal Bisultanov drømmer om OL-guld for Danmark, men skal blive dansk statsborger for at kunne udleve sin ambition.

Den 16-årige Turpal Bisultanov undertrykker en lille jubel, da han bringer sit hold foran 7-6 under en træning i Herning Brydeklub. På væggen hænger et stort billede af brydeklubbens tidligere topprofil, Håkon Nyblom, der deltog ved OL i London 2012, samt en reklame for VM i brydning, der blev afholdt i byen i 2009.

Netop de to billeder materialiseret – OL-drømmen og verdensmesterskabet – bliver unægtelig kædet sammen med klubbens næste store håb Turpal Bisultanov, som for nyligt vandt VM-bronze i sin årgang. Han er, sammen med sin storebror Rajbek Bisultanov, af flere spået til at blive en af de næste store stjerner på den internationale brydescene.

Dansk brydning har siden Mark O. Madsen, der vandt OL-sølv i Rio i 2016, og som har vundet seks EM- og VM-medaljer i sin professionelle karriere, ellers måtte kigge langt efter sin næste arvtager. Men nu lader den søgen til at være forbi.

Til ungdoms-VM vandt Turpal Bisultanov fire af sine fem kampe, og tabte kun til den senere verdensmester, ligesom han på trods af sine kun 16 år er på U23-landsholdet.

Det er en olympisk medalje, som er det ultimative mål for den 16-årige Herningenser med det tjetjenske ophav:

»Jeg ved ikke, hvornår folk normalt begynder at planlægge, men jeg har allerede planlagt det. Jeg satser på OL 2024. Første gang. Jeg håber at tage medalje der, og hvis det ikke lykkedes, så vil jeg satse på 2028«, siger han.

Det kræver dog, at Turpal Bisultanov bliver dansk statsborger først, for han er født i Tjetjenien af tjetjenske forældre. For ti år siden flygtede familien til Danmark under oprørskrigen i den autonome russiske republik. De endte først i Jelling og siden ved en tilfældighed midt på den jyske hede i byen Herning, hvor Turpal Bisultanov i dag bor og går i gymnasiet.

»Jeg håber da, jeg kan blive dansk statsborger. Jeg har jo et par år endnu, før jeg bliver 18 år. Men jeg satser på, at jeg bliver det, så jeg kan stille op for Danmark til OL«, siger han.

Indtil videre har Turpal Bisultanov haft lov til at stille op til EM og VM under det danske flag ved hjælp af et såkaldt UWW-pas. Det er imidlertid ikke nok til at kunne få opstillingsberettigelse ved OL, som kræver statsborgerskab.

En rigtig bryderfamilie

Turpal Bisultanov dominerer sammen med sin 23-årige storebror Rajbek Bisultanov i øjeblikket dansk brydning. De to brødre mødte hinanden i DM-finalen i april i 80 kilo-klassen, hvor storebroderen trak det længste strå. Også lillebroderen Rasambek på 12 år går til brydning i Herning Brydeklub og er et talent i sin aldersgruppe.

Storebroderen Rajbæk Bisultanov har desuden tidligere været sparringspartner for Mark O. Madsen, og Rajbæk Bisultanov vandt sin første EM-guldmedalje for U23 for en måned siden. Så det ligger til Bisultanov-familien at gå op i brydning – og ikke mindst at pace hinanden.

»Det gav mig mere selvtillid, at min bror vandt. Jeg følte, at hvis han kunne gøre det, så kunne jeg også. Jeg blev også lidt drillet af ham, og han sagde, at hvis jeg ikke vandt, så var han den eneste, der havde vundet medalje i år«, fortæller Turpal Bisultanov og fortsætter:

»Men inden jeg tog afsted, viste han mig nogle små taktiske ting, som vi fik lavet om på. Som jeg også prøvede af til VM, og som faktisk lykkedes for mig«, siger han.

Turpal Bisultanovs 23-årige storebror bor i øjeblikket i Nykøbing Falster, hvor han er tilknyttet Danmarks Brydeforbunds nationale Kraftcenter (NKC), som huser både ungdoms- og seniorlandsholdet, og hvor den føromtalte Håkon Nyblom er træner. Turpal Bisultanov vil gerne flytte ned til sin bror på et tidspunkt for udvikle sig endnu mere.

En stor sport i Tjetjenien

Selv om drømmen er at bryde til OL i de danske farver, så har han taget meget af den tjetjenske mentalitet med sig.