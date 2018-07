Ibrahimovic: Jeg var ikke den rigtige Zlatan i United efter skaden

Fodbold: Da den svenske stjerneangriber Zlatan Ibrahimovic vendte tilbage til Manchester United i august sidste år, var der sikkert mange af klubbens fans, der havde håbet, at svenskeren kunne fortsætte med at banke mål i kassen i lige så høj frekvens, som han havde sæsonen før. Men knæskaden, der endte svenskerens 2016/2017-sæson før tid, hæmmede stadig Ibrahimovic.

Det blev derfor kun til syv kampe og et enkelt mål for den flamboyante angriber, inden Premier League-klubben ophævede Ibrahimovics kontrakt i marts, og han skiftede til amerikanske Los Angeles Galaxy. Den 36-årige svensker erkender da også nu, at han ikke var fysisk klar til at gøre comeback for United, da han igen var på banen for holdet i november sidste år.

»Hovedet kan være klar, men det var knæet ikke. Da jeg endelig blev klar, sagde jeg til mig selv, at jeg ikke var den samme. De havde en Zlatan før. Efter skaden var jeg ikke klar til at være den samme Zlatan«, siger svenskeren til BBC. Ibrahimovic nåede i alt at score 29 mål i 53 kampe for Manchester United. Efter skiftet til USA er det blevet til 11 mål i 14 kampe for Galaxy.

Atletik: Kenyas Beatrice Chepkoech satte en imponerende verdensrekord hos kvinderne i 3.000 meter forhindringsløb fredag aften ved Diamond League-stævnet i atletik i Monaco. Her løb Chepkoech i tiden 8 minutter og 44,32 sekunder, og hun distancerede dermed den hidtidige verdensrekord med mere end otte sekunder. Den forrige verdensrekord lød på 8 minutter og 52,78 sekunder og blev sat af Bahrains Ruth Jebet i 2016. Chepkoechs bedste tid inden fredag lød på 8 minutter og 59,36 sekunder. Den blev sat i Paris 30. juni. Hun blev nummer fire både ved OL i Rio og ved VM i atletik i London i fjor.

Foto: Claude Paris/AP Beatrice Chepkoech viste storform under Diamond League-stævnet i Monaco. Nu er hun verdensrekordholder.

Tennis: Det har bestemt ikke været en stor sæson for den 23-årige inder Ramkumar Ramanathan (nr. 161), men i denne uges ATP-turnering i Newport, hvor der spilles på græs, har han stukket næsen frem. Inderen er i lørdagens semifinale, hvor han skal møde USA’s Tim Smyczek. Den anden semifinale står mellem spanske Marcel Granollers og USA’s Steve Johnson.

Fodbold: Fyringen af cheftræner Kåre Ingebrigtsen og assistent Erik Hoftun er langtfra faldet i god jord hos Rosenborgs spillere. Det skriver spillerne i en pressemeddelelse til det norske nyhedsbureau NTB. »Vi er som samlet spillergruppe monumentalt uenige i ledelsens beslutning om at fyre Kåre og Erik. En samlet spillergruppe har stået bag trænerteamet til det sidste, og gruppen mener, at de var og ville være bedst egnede til at føre os videre. Spillertruppen bad om, at ledelsen skulle genansætte Kåre og Erik, men ledelsen stod fast«, skriver spillerne. Ingebrigtsen blev fyret torsdag, dagen efter at Rosenborg spillede sig videre til anden runde i Champions League-kvalifikationen, hvor Celtic nu venter.