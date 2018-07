Træner: Nu kan Magnus bruge sin spurt til noget

Der var glæde i Astanas lejr og ikke mindst hos cykeltræner Rune Larsen, efter at Magnus Cort havde vundet 15. etape i Tour de France.

»Det er fantastisk. Det er vi alle sammen glade for. Det er kæmpestort for Magnus at få hul på bylden. Vi har haft en anden strategi og hele tiden vidst, at vi skulle et stykke hen i løbet, før de bedste sprintere var væk. Og så kunne Magnus begynde at bruge sin spurt til noget«, siger Rune Larsen.

Det var især tilfredsstillende for Rune Larsen at se den danske sprinter komme flot med i et udbrud og også klare stigningerne undervejs.

»Vi har arbejdet på at gøre ham en lille smule stærkere til at køre op ad bakke. Det har vi også haft succes med tidligere, og det er klasse af en sprinter at sidde med på sådan en etape«.

»Der var et par andre sprintere, som ikke kunne følge med på etapen. Blandt andre ham, der kører i den grønne trøje«, siger Rune Larsen med henvisning til Peter Sagan, der faldt tilbage.

