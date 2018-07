Michael Rasmussen: Danske cykeltalenter spilder deres tid på hjemlige breddegrader

Da jeg var dreng, syntes jeg selvfølgelig, det var rart, at nogen havde ansvaret for at tilrettelægge min træning. Men jeg er af den overbevisning, at jeg har gjort langt det meste selv.

De trænere, jeg har haft, har været gode og inspirerende, men det har været den indre motivation, der har været afgørende. Forbedringerne kom ikke på grund af ydre forhold, men takket være en indre glød. Det, jeg har præsteret, skyldes min egen vilje, lyst og frihed til overdrivelse. Som dreng trænede jeg måske to-tre gange om ugen med klubben, og så kørte jeg resten af tiden for mig selv. Det var op til mig selv, hvor meget tid jeg ville dedikere til cykling, og jeg var ikke i tvivl: Jeg ville dedikere al min tid.

Det var rart at have en sparringspartner at træne med. Det har hjulpet at have en aftale på de mørkeste og koldeste dage, hvor det var sværere at komme af sted alene. Men jeg var også typen, der kørte 30 kilometer ekstra alene frem for at følge flokken ned i klubhuset.

Eget valg, eget ansvar

Det har altid været vigtigt for mig at træffe mine egne valg og tage det fulde ansvar. Jeg eksperimenterede med, hvor lidt mad jeg kunne køre på, og så kørte jeg, så langt jeg kunne, indtil det sortnede for øjnene, og jeg næsten besvimede. Jeg lavede mentaltræning ved at lytte til et kassettebånd på min walkman: ’Bedst når det gælder’ fra 1984 af den norske idrætspsykolog Willy Railo.

En af hans læresætninger lød, at man skal erstatte de ydre forventningers »jeg må, jeg skal, og jeg bør« med en indre motivation, som går på »jeg vil, jeg kan, og jeg tør«.

Jeg er ret sikker på, at det hjalp. Når jeg tog mit cykeltøj på, trak jeg i uniformen og følte mig sikker. Som dreng og ung var jeg ofte usikker i skolen og brød mig ikke specielt meget om at blive hevet op til tavlen. Men i uniform på cyklen tog jeg kontrollen, og med årene lærte jeg, at det at blive den lille i sport rummer et potentiale til at blive en bedre udgave af sig selv.

Det er et sindelag, en indstilling til sportens iboende værdi og dens evne til at være en genvej ind til, hvem man er eller kan blive. Hvis der ikke er nogen tabere, er der heller ingen vindere. Jeg blev og bliver stadig irriteret over sloganet om, at det bare handler om at være med. Sport er ikke bare en leg, det er kropslig bevidsthed – og i sidste ende selverkendelse.

Da Michael Rasmussen var ung, følte han sig mest sikker, når han sad på sin cykel.

Det er på den personlige og – ja – ideologiske baggrund, jeg ofte har tænkt, at danske cykeltalenter er møgforkælede.

Til trods for flere lysende navne så hygger de sig for meget på SU eller med kæresten og viger bort fra at opsøge den mørke, ensomme side af sporten. De vil gerne bo hjemme i trygge omgivelser med lidt af det hele. Lidt stearinlys, lidt god mad, lidt vin og lidt is henne på hjørnet. Måske tage til Distortion eller på Roskilde Festival.

Jamen, herregud, det kan I da gøre bagefter!

Hver ting til sin tid. Det er en tendens til tilbagelænethed, som efter min bedste overbevisning ikke skaber resultater. Michael Mørkøv flyttede hjem til København for et par år siden, ligesom Christopher Juul Jensen og Chris Anker Sørensen siden gjorde det.

Kan man blive verdensmester, når man bor i Skovlunde? Jeg er ikke sikker.