FCK knækker islændinge i EL-kvalen i anden halvleg

Første halvleg var ikke noget at skrive hjem om, men så sendte træner Ståle Solbakken Viktor Fischer på banen.

Det resulterede hurtigt i to scoringer, da den danske landsholdsspiller både assisterede og scorede, og dermed vandt FC København 2-0 over Stjarnan.

Det betyder, at FCK har et godt udgangspunkt til returkampen i anden kvalifikationsrunde til gruppespillet i Europa League.

Her kommer islændingene på besøg i København 2. august.

FC København havde vanskeligt ved at få spillet op i et tempo, hvor islændingene ikke kunne følge med i de første 45 minutter.

Viktor Fischer og Robert Skov blev sendt på banen til anden halvleg i stedet for Rasmus Falk og Carlos Zeca, og Fischer gjorde med det samme forskellen.

Det var muligvis for at få et højere tempo i offensiven, at Ståle Solbakken byttede rundt, og i anden halvlegs indledning havde Stjarnans spillere det da også vanskeligere, og man begyndte at ane forskellen på de to trupper.

Otte minutter skulle Fischer bruge, så serverede han bolden til angriberen Kenan Kodro, der fem minutter tidligere havde braget bolden over mål.

Denne gang lå bolden dog i hovedhøjde, og Kodro kunne nemt heade FCK foran 1-0.

Viktor Fischer gjorde den helt store forskel. Efter at have lagt op til 1-0-scoringen sørgede landsholdsspilleren selv for målet til 2-0 efter lidt under en times spil.

Fischer satte sin modstander af i feltet og lagde bolden i mål, og islændingene kunne slet ikke holde styr på danskeren.

Det blev ikke til flere scoringer, og dermed kunne københavnerne rejse hjem med et godt udgangspunkt.

Lykkes det FCK at avancere, så venter både en tredje kvalifikationsrunde samt en playoffrunde, før klubben eventuelt træder ind i turneringens gruppespil.

ritzau