Tour de France, din smukke, modbydelige, vidunderlige og ubarmhjertige størrelse – vi ses om et år Det virker som om, at formlen for timingen af formen i et treugers etapeløb endnu ikke er fundet i Jakob Fuglsangs lejr.

Jeg indledte min seneste klumme med forhåbninger om, at Jakob Fuglsang ville køre sig langt op i klassementet. Realistisk set troede jeg nok ikke selv alt for meget på den ide. Han gjorde desværre heller ikke meget væsen af sig i Tourens sidste uge. Det virker som om, at formlen for timingen af formen i et treugers etapeløb endnu ikke er fundet i hans lejr.

Om skribenten Brian Vandborg er tidligere cykelrytter i Tourde de France, Vuelta a Espana, Giro d’Italia, VM og OL.

At Geraint Thomas vinder årets udgave er nok en stor overraskelse for mange, jeg selv inkluderet. Om det var endt sådan, hvis Chris Froome og Tom Dumoulin ikke havde kørt Giroen i maj måned, vides ikke. Det glæder mig dog, at ingen af de to har forsøgt at fremlægge undskyldninger og søforklaringer: »Den bedste mand vandt«, siger de.

Hørt!

Sky-holdet har nu produceret tre forskellige vindere – forskellige ikke blot på deres navne, men så sandelig også vedrørende stil på cyklen, spidskompetencer før Tour de France blev deres altoverskyggende mål, deres opvækst og så videre.

Bradley Wiggins og Geraint Thomas var begge banespecialister. Det var Chris Froome på ingen måde. Faktisk fandt man ret hurtigt ud af, at Froome kunne køre opad en god sjat bedre end de fleste. Wiggins’ successer på landevejen var i starten overvejende på enkeltstarter, mens Thomas’ succeser skulle findes i forårsklassikerne. For nu at gøre en længere historie væsentligt meget kortere, så kunne alle tre på deres højeste køre forrygende i bjergene og på enkeltstarter, hvilket var kravet for, at de hver især kunne stå som vindere af Tour de France. De har bare haft enormt forskellige rejser mod de samme mål.

Den sidste uge af Touren brugte Julian Alaphilippe på at vinde endnu en etape og sætte sig lige så sikkert på den prikkede trøje, som Peter Sagan sad på den grønne trøje. Etapesejren var dog på bekostning af Adam Yates, der satte en fed streg under det faktum, at 2018 ikke sådan for alvor har været et Yates-år. Nairo Quintana blomstrede op for en kort bemærkning i Pyrenæerne, men lige så hurtigt faldt han til jorden igen. Arnaud Demare timede en sjælden gang sin spurt, og eksskihopperen Primoz Roglic beviste, at han også mestrer nedkørsler.

Jeg vil også lige knytte en kort bemærkning til Søren Kragh Andersens fantastiske femteplads på enkeltstarten. Det er ret vildt, at han ikke en gang er Danmark bedste enkeltstartsrytter. Ikke i forbindelse med mesterskaber, skal her forstås. Men 20 dage inde i en Grand Tour er en helt anden sag – her kan Madsen, Quaade, Bjerg og hvad de ellers hedder, bare komme an. Wauw!

Dan Martin fortjener også en bemærkning. Han har tit nogle uheld, der koster store resultater, og i år har han heller ikke været forskånet. Han vandt dog en etape, sluttede i top-10 samlet, er aldrig bange for at satse stort og piber næsten aldrig. Jeg letter på hatten.

Alaphilippe kunne have været et andet bud, men han vandt ligesom vundet nok i årets løb og har mange muligheder for at opnå endnu mere fremadrettet.