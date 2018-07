Nedtur: Skadet Wozniacki melder fra til WTA-turning i Washington

Direkte sport i tv TV 2 Sport 04.00-14.00 Badminton: VM TV3 Sport 22.35 Tennis: Citi Open (m) 02.30 Fodbold: Tottenham-Milan 04.35 Tennis: Citi Open (m) TV3 Max 02.00 Fodbold: Man. United-Real Madrid 04.00 Fodbold: Barcelona-Roma Eurosport 1 15.15 Cykling: Tour de Wallonie

Tennis: Caroline Wozniacki må på grund af en skade i benet trække sig fra WTA-turneringen Citi Open i Washington. Det meddeler turneringen på Twitter. Den 28-årige dansker skulle have spillet sin første kamp natten til onsdag dansk tid. Her skulle Caroline Wozniacki have spillet mod 21-årige Anhelina Kalinina fra Ukraine. Wozniacki var topseedet ved turneringen i Washington. Citi Open skulle have været Caroline Wozniackis første turneringskamp på hardcourtunderlaget siden græssæsonen.

»Det er rigtig ærgerligt, men det er nødvendigt med et afbud, da vi ikke tør tage en risiko med denne turnering. Det er vigtigere, at hun bliver 100 procent klar til de kommende turneringer«, siger den danske topspillers far og træner, Piotr Wozniacki, til TV2 Sport. Ifølge tv-stationen opstod lårskaden i Monaco under træning, inden Caroline Wozniacki rejste til USA. Det er fortsat planen, at Wozniacki i næste uge skal stille op ved Rogers Cup i Montreal.

Cykling: Vincenzo Nibali har gennemgået en operation i ryggen. Operationen gik godt, meddeler hans hold, Bahrain-Merida, på Twitter. Holdet meddeler, at den tidligere Tour de France-vinder kan genoptage træningen om få dage. Tidligere i juli måtte Vincenzo Nibali udgå af netop Tour de France, som han vandt i 2014. 19. juli, kort før afslutningen på 12. etape, blev hans styr viklet ind i en kamerarem fra en tilskuer, hvorefter han styrtede på vej op ad det legendariske bjerg Alpe d'Huez. 33-årige Vincenzo Nibali gennemførte etapen, men han havde pådraget sig et brud på en ryghvirvel, så han kunne ikke stille til start på 13. etape. Italieneren er en af blot syv ryttere, der har formået at vinde alle tre Grand Tours.

Foto: Peter Dejong/AP Vincenzo Nibali led efter styrtet på etapen til Alpe d'Huez, men han gennemførte, inden han dagen derpå måtte sige farvel til årets Tour de France.

Fodbold: Et nyt faninitiativ på det sociale medie Twitter skal være med til at bekæmpe et dalende tilskuertal i Superligaen. Formanden for Danske Fodbold Fanklubber (DFF), Christian Rothmann, har lavet en såkaldt Twitter-robot, hvor profilen @gratisbilletter automatisk deler tweets, der er påført med hashtagget #færretommesæder. Hensigten er, at en fodboldfan med en billet til en superligakamp, som vedkommende alligevel ikke får brugt, kan videregive billetten til en medfan i stedet for at lade den gå til spilde.

»Det startede med, at der var flere her i feriesæsonen, som havde udbudt deres tomme pladser og gerne ville give billetterne væk til en medfan som en god gerning. Hvis man har en billet eller to i overskud, kan man gå ind på Twitter og skrive, at jeg har en billet til den her kamp i overskud, er der nogle, som godt kunne tænke sig at få den? Så skal man huske at skrive hashtagget, for så vil beskeden blive delt til alle profilens følgere. Så er der forhåbentlig nogle, som står klar til at overtage billetten eller billetterne, uanset om det er til FCK, Brøndby eller Sønderjyske«, siger Christian Rothmann.

Håndbold: Den tidligere landsholdsspiller Mette Gravholt stopper for anden gang karrieren. Allerede for et år siden annoncerede den 33-årige stregspiller, at karrieren på topplan var forbi, men hun ombestemte sig og spillede i foråret for Team Esbjerg. Gravholt er mere sikker i sin sag denne gang. »Min mavefornemmelse, som jeg stoler meget på, er mere rigtig nu, end den var i sidste sæson. Jeg har ikke lyst til mere. Min krop er også ved at være færdig«, siger hun til TV2 Sport.

Cykling: Team Sky tjente gode penge på holdets deltagelse i Tour de France. Med den samlede sejr var Geraint Thomas med til at sikre Team Sky en samlet udbetaling i præmiepenge på 5,4 millioner kroner, hvilket er tre gange så meget, som det næstbedste hold, Team Sunweb, på pengelisten. Det viser en opgørelse, som hjemmesiden cyclingnews.com har foretaget.