I dag begynder et gigantisk VM i Aarhus - bare ikke for stakkels Joakim Salskov-Iversen 1.400 sejlere fra 90 lande er kommet til Aarhus, hvor byen emmer af sejlsport, og der på Aarhusbugten skal kåres verdensmestre i de 10 olympiske klasser.

Nok er OL det største i sejlsport, men et VM er bare meget større. I hvert fald i antal, omfang og arrangement. Man behøver ikke tilbringe mange øjeblikke på havnen i Aarhus for at fornemme, at det er et monsterstævne, der i de kommende 11 dage for at bruge et for en gangs skyld passende udtryk: løber af stablen i Danmarks næststørste by.

1.100 både, 1.400 sejlere fra 90 nationer, 1.500 officials, 200 pressefolk, 1.100 frivillige og et forventet tilskuertal på 400.000. Bare sådan i runde tal for at illustrere størrelsen. Til OL er der til sammenligning ’kun’ 230 både til start.

VM i Aarhus OL-nationspladser De første 40 procent af nationspladserne til de olympiske lege i Tokyo 2020 fordeles ved VM: Kolonnerne angiver klasse, VM-start, OL-pladser på spil ved VM og OL-pladser i ialt: Klasserne VM starter OL-pl. I alt Finnjolle (m) Torsdag 8 19 470-jolle (m) Torsdag 8 19 470-jolle (k) Torsdag 8 21 Laser (m) Fredag 14 35 Laser radial (k) Fredag 18 44 49er (m) Lørdag 8 19 49erFX (k) Lørdag 8 21 Nacra17 (mix) Søndag 8 20 RS:X (m) Søndag 10 25 RS:X (k) Søndag 11 27

Og det olympiske perspektiv er stadig med, selv under et VM. Dansk Sejlunions sportschef, Thomas Jacobsen, skuer fra førstesalen af det splinternye sejlsportscenter ud over den solbeskinnede Aarhus Bugt, hvor hundredvis af trekantede sejl vugger af sted, dagen inden finn- og 470-jollerne skal sejle om de første VM-point, og synes fryder selvfølgelig hans saltvandsimprægnerede sind.

»Jeg kan ikke gå ret mange skridt uden at støde ind i gamle sejlsportsvenner, som jeg ikke har mødt i årevis, men alle vil være med til at opleve et VM på hjemmebane«, konstaterer Thomas Jacobsen, der efter en karriere toppet med OL-guld i 2000 som en af Jesper Banks solinggaster blev sportschef i 2010.

Medaljerne er svære i et mellemår

VM i Aarhus er første mulighed for at sikre nationspladser til OL i 2020, og i det, Thomas Jacobsen kalder et ’mellemår’, har det højeste prioritet.

»Den vigtigste dagsorden for os er at få OL-pladserne i hus. Så har vi selvfølgelig også en drøm om medaljer, men vi har også vores filosofi om en dual career, som vi er gode til at dyrke i sejlsport. Altså både at tage en uddannelse og dyrke sin sport. Bagsiden er, at det tager tid. Man tager jo ikke uddannelsen lige op til OL, og det kan vi mærke i årene lige efter OL og de følgende«, forklarer Thomas Jacobsen om den balancegang, mange af hans sejlere ud over uforudsigelige bølgetoppe skal styre deres karriere igennem.

»Andre nationer har helt andre prioriteter end at tage en akademisk uddannelse. Vi ser kinesiske windsurfere, som ikke har en iPhone, fordi de er analfabeter, der er rekrutteret som børn og ikke har bestilt andet end at windsurfe. Det er svært for os at være med der«, erkender Thomas Jacobsen med et eksempel fra sportens overdrev.

OL-bronzevinderen har fundet den gode blanding

»Vi har en rytme, hvor man drosler studiet ned, når man nærmer sig OL, og fokuserer fuldt ud det sidste halve år, når man er udtaget. Det rækker typisk til top-3-placeringer ved OL, men forskellen på at kunne blande sig i medaljekampen og have favoritværdigheden ligger i, at man ikke laver andet end at sejle«, siger Thomas Jacobsen med tanke på, at de to OL-stævner i hans ’regeringstid’ har givet en sølv- og tre bronzemedaljer.

Som tidligere verdensmester er Anne-Marie Rindom et godt bud på en dansk medalje, også fordi hun har skåret ned på studierne i forhold til sidste år, hvor hun blev nummer 21. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Senest to gange bronze i 2016 til Anne-Marie Rindom i laser radial og Jena Mai Hansen/Katja Salskov-Iversen i 49erFX.