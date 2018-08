VM i badminton: Dansk mixed double går glip af medalje Mathias Christiansen og Christinna Pedersen tabte kvartfinale i to sæt.

I momenter fandt den danske mixed double topniveauet, men kontinuiteten manglede og så tabte Mathias Christiansen og Christinna Pedersen kvartfinalen ved VM i badminton.

VM i badminton Kvartfinaler Herresingle Viktor Axelsen (1)-Chen Long, Kina (8) Shi Yuqi, Kina (3)-Chou Tien Chen, Taiwan (7) 16-21, 21-15, 21-18. Kento Momota, japan (6)-Sai Praneeth, Indien Daren Liew, Malaysia-Kenta Tsuneyama, Japan Damesingle He Bingjiao, Kina (8)-Tai Tzu Ying, Taiwan (1) 21-18, 7-21, 21-13. Carolina Marin, Spanien (7)-Saina Nehwal, indien 21-6, 21-11. Nozomi Okuhara, Japan (8)-Pursala Sindhu, Indien (3) Chen Yufei, Kina (5)-Akane Yamaguchi, Japan (2) Herredouble Kamura/Sonoda, Japan (5)-Gideon/Sukamuljo, Indonesien (1) 21-19, 21-18. Chen/Wang, Taiwan (14)-Inoue/Kaneko, Japan (7) Chia/Soh, Malaysia-Li/Liu, Kina (4) Conrad-Petersen/Kolding (6)-Liu/Zhang, Kina (2) Damedouble Polii/Rahayu, Indonesien (5)-Chen/Jia, Kina (1) 23-21, 23-21.Matsumoto/Nagahara, Japan (11)-Kititharakul/Prajongjai, Thailand (7) 21-12, 22-20. Haris/Pradipta, Indonesien (8)-Tanaka/Yonemoto, Japan (4) Wanada/Istarani, Indonesien (14)-Fukushima/Hirota, Japan (2) Mixed double Zheng/Huang, Kina (1)-Rankireddy/Ponnappa, Indien 21-17, 21-10. Zhang/Li, Kina (5)-Christiansen/Pedersen (4) 21-15, 22-20. Tang/Tse, Hongkong-Chan/Goh, Malaysia 21-12, 11-21, 21-10. Wang/Huang, Kina (2)-Adcock/Adcock, England (6) 21-13, 21-18. Vis mere

I stedet er det kineserne Zhang Nan og Li Yinhui, der nu er sikre på mindst bronzemedaljer efter en kamp, der tippede midtvejs i første sæt.

Danskerne holdt fokus på at flytte Zhang Nan rundt på banen uden overdreven frygt for at lægge høje bolde til ham, for så længe den danske slag lå yderligt nok, var de kinesiske angreb til at kontrollere.

11-7 førte Mathias Christiansen og Christinna Pedersen, før Lin Yinhui fandt sig tilrette ved nettet - og så løb pointene pludselig hurtigt den modsatte vej med 14-3 til kineserne i resten af første sæt.

Andet blev tættere hele vejen og endte med, at danskerne overlevede to matchbolde ved 20-18, før de måtte give efter på den tredje.

»Vi starter ikke så godt i dag og svært at finde vores allerbedste, så det er os, der halter lidt efter hele tiden. Vi bliver jagtet meget rundt, men det er alligevel små ting, der afgør det. Det er ærgerligt, at vi ikke får en treer«, siger Christinna Pedersen til TV2 Sport.