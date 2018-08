Sejlsport: Verdensmestre er genforenet efter et sindsoprivende år Jena Mai Hansen har oplevet meget, inden hun fra i dag sammen med Katja Salskov-Iversen skal forsvare VM-titlen.

I kraft af deres status som OL-bronzevindere og forsvarende verdensmestre ville Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen helt isoleret være brandvarme medaljefavoritter, når det i dag er de livlige 49erFX- og 49erbåde, der indleder deres serie af VM-sejladser på Aarhusbugten.

Men, men, men.

Virkeligheden, livet og sågar døden har kørt i femte gear for de to sejlere, der nærmest ikke har sejlet sammen, siden de i september sidste år sikrede sig det første danske verdensmesterskab i den forholdsvis nye OL-klasse.

Først oplevede Jena Mai Hansen en tragedie, da hendes kærestes bror begik selvmord, så blev hun tilbudt at sejle jorden rundt i havkapsejladsen Volvo Ocean Race, og efter hjemkomsten er kæresten nu hendes forlovede, eftersom den irske 49ersejler Ryan Seaton har friet til hende.

Verdensomsejling var en egoistisk mulighed

»Selvmordet satte mange tanker i gang om, hvordan jeg ser livet, hvad jeg gerne vil have ud af det, og hvad jeg godt kunne tænke mig at lave og leve af. Det vigtigste er at lave noget, man er glad for. Man skal gøre noget for sig selv, og deltagelsen i Volvo Ocean Race var meget egoistisk, når Katja ikke skulle med, men jeg ville være lære noget om mig selv«, forklarer Jena Mai Hansen om sejladsen, hvor hun var ombord på båden ’Vestas 11th Hour Racing’ på otte af de tolv etaper.

»Efter familien og kæresten var Katja den første, jeg ringede til. Hun var med i hele beslutningsprocessen om, hvorvidt jeg skulle deltage, og har bakket op om projektet hele vejen«, fortæller 29-årige Jena Mai Hansen.

Mens hun har skvulpet rundt på de store verdenshave, har 23-årige Katja Salskov-Iversen primært passet studierne og den fysiske træning.

»Efter at have vundet verdensmesterskabet kom vi frem til, at vi egentlig ikke havde den fysiske form, vi gerne ville være i. Vi blev trætte. Jeg fik en del tilbud om at sejle med på andre både, men det gav mere mening at få styr på nogle studier, og så har jeg fungeret som træner for de andre FX-sejlere ved stævnet i Hyeres, så jeg har hele tiden været i gang«, fortæller Katja Salskov-Iversen.

6.-plads på Mallorca

Jena Mai Hansen sprang tre etaper over, så der blev sejlet 49erFX i starten af året, hvor de også deltog i Princess Sofia Cup på Mallorca med en 6.-plads, inden Volvo Ocean Race igen skilte dem ad.

»Det har været rigtig godt for os. Nogle gange kommer man for hurtigt ind i tingene igen. Vi kunne have startet en ny OL-kampagne lige med det samme uden at få tænkt over, hvad vi egentlig vil med det her. Vi følte, det var lidt skuffende at komme fra OL med en bronze i stedet for guld, og vi kunne godt tænke os at tage revanche med guld næste gang, men det er også enormt vigtigt, at vi er glade – og vi kan se os selv i det, vi laver«, forklarer Jena Mai Hansen.

Aldersforskellen på 6 år har således været lidt mere udtalt det seneste år.

To forskellige steder i livet

»Vi er jo to forskellige steder i livet – og det har vi altid været meget bevidste om. Da vi besluttede at fortsætte efter Rio, var Jena meget tydelig omkring, at hun havde nået en alder, hvor det var vigtigt at have økonomien i orden, så der ikke er minus på kontoen, når vi kommer ud på den anden siden af 2020«, siger Katja Salskov-Iversen.

Men nu gælder det i første omgang et med spænding imødeset verdensmesterskab på hjemmebane, hvor forventningerne til den kommende uge er lidt blandede for de forsvarende verdensmestre.