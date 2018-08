OL-vinder er dobbelt så gammel som sin ny gast: VM's umage par har dedikationen til fælles Et perfekt match, siger landsholdets 49er-træner om 19-årige Jakob Precht Jensen og 39-årige Jonas Warrer.

Da Jonas Warrer sammen med Martin Kirketerp i 2008 vandt OL-guld i en lånt 49er, sad Jakob som en niårig splejs hjemme i Risskov og fulgte den danske OL-histories mest sindsoprivende drama i tv. Samme efterår begyndte Jakob selv at sejle optimistjolle i Aarhus Sejlklub, hvor han blev klubkammerat med den olympiske mester.

10 år senere sidder Jakob Precht Jensen som nybagt student med veltrænede overarme og skuer fra en mørnet træbænk foran sit gamle klubhus ud over havnen, hvor der på pladsen bag et topmoderne sejlsportscenter bliver skyllet, rigget og puslet om de over hundrede sprælske 49er-både, der lørdag indleder kampen om VM ude på Aarhusbugten. Og hvor 19-årige Jakob Precht Jensen skal sejle sammen med 39-årige Jonas Warrer.

Forberedelser i hele verden

En umiddelbart umage konstellation, men i løbet af ti måneder har mesteren og hans talentfulde lærling været gennem en løfterig proces, der som med alt andet i sejlsport har foregået vidt omkring. Fra den første træning i Indien over træningslejre i Portugal til stævner i Spanien, Holland og Tyskland.

»Vi vandt i Kiel, og så tog jeg hjem og blev student dagen efter. Det var et par super dage«, fortæller en grinende Jakob Precht Jensen om et af højdepunkterne i sit unge liv.

Dem har Jonas Warrer som olympisk mester, professionel sejler og familiefar med to børn haft mange af, men ikke desto mindre fungerer den erfarne rorsmand og hans halvt så unge gast tilsyneladende fint sammen.

Parret blev sat sammen af unionens klassetræner Peter Hansen, der selv har sejlet 49er mod Jonas i mange år og via kendskabet til forældrene har kendt Jakob, nærmest siden han blev født.

Surrealistiske sejre i de første to sejladser

»Jakob er en sympatisk, hårdtarbejdende og seriøs ung mand, der har udviklet sig eksplosivt gennem de sidste to år, så da begge søgte efter nye makkere, var det oplagt et sætte dem sammen. Jonas har en dedikation og en intuitiv tilgang til sejlsport, som jeg altid har beundret, og da Jakob omvendt er meget struktureret og målrettet i sit arbejde med at lære, så jeg dem som et perfekt match«, forklarer Peter Hansen.

Trænerens fornemmelse fik en eksplosiv start. Parrets første stævne på Mallorca gav sejre i de første to sejladser og en føring efter førstedagen.

»Det var surrealistiske førstepladser, hvor vi lige efter starten var 50 meter foran. Det var superfedt. Da vi kom i land og rent faktisk førte, satte jeg noget musik i ørerne og gik en tur, for det var for vildt«, erindrer Jakob Precht Jensen om oplevelsen fra april.

Det endte med en femteplads. I Medemblik var parret i top-3 hele ugen, men endte som nummer fire, og så fulgte sejren i Kielerugen.

»Nu er det blevet mere normalt, men stadig inden for rammerne af det forventede. Et af målene var i første omgang, at det ikke skulle være så uvant for mig at ligge foran i et felt som det her«, forklarer Jakob Precht Jensen uden at fjerne blikket fra intervieweren.