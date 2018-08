Forrygende VM-start for de danske OL-bronzevindere

Sejlsport: Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen var tvivl om deres formåen forud for VM i Aarhus, men de forsvarende mestre fik en formidabel start på stævnet, hvor flere sejrsvante danske kvinder i det hele taget har været flyvende. Hansen/Salskov-Iversen er efter lørdagens tre sejladser med placeringer 1-18-1 på den samlede førsteplads i 49erFX, hvor Ida Marie Baad/Marie Thusgaard er på tredjepladsen med en førstedag med placeringerne 1-16-3. Når begge kunne vinde første sejlads skyldes det, at de 60 er fordelt i to felter i de indledende sejladser. I laser radial opnåede Anne Marie Rindom i dag placeringerne 2 og 18, men da den dårligste placering kan fratrækkes, er danskeren sammenlagt på andenpladsen med 9 point og dermed bare 1 efter den førende amerikaner, Paige Railey,

Svømning: Adam Peaty forbedrede sin egen verdensrekord med 15 hundrededele sekund til 57,00 sekund, da englænderen for tredje gang i træk blev europamester i 100 meter brystsvømning. Sarah Sjöström vandt sin 13. EM-guld, da svenskeren vandt 100 meter butterfly, hvor Emilie Beckmann med 58,35 sek. forbedrede sin personlige rekord og blev nummer syv. Pernille Blume svømmer finale mod blandt andre Sjöström i 50 meter fri klokken 19.32.

Svømning: Andendagens indledende heat ved EM i Glasgow gav fem danske semifinalister. Rikke Møller Pedersen med årets hurtigste og 7.-bedstd tid Matilde Schrøder med 15.-bedste tid er videre i 100 meter brystsvømning, Mie Ø. Nielsen trods en rædsom start og 7.-bedste og Julie Kepp Jensen med 15.-bedste tid er semifinalister i 50 meter rygcrawl, og så svømmede Viktor Bromer ligeledes årets hurtigste, da han med 1.55,90 min. var 4.-hurtigst i 200 meter butterfly. Anton Ørskov Ipsen slog lige akkurat sin personlige rekord i 1.500 meter fri, men 15.05,86 min. var tre sekunder fra finalen og rakte til en 10.-plads.

Badminton: Efter Viktor Axelsens nederlag i kvartfinalen skal der findes en ny verdensmester i herresingle, men det bliver ikke danskerens overmand, der overtager titlen. Kineseren Chen Long tabte i semifinalen til sin 22-årige landsmand Shi Yugi med klare 21-11, 21-17. I den anden semifinale var japaneren Kento Momota endnu mere overlegen med den useedede Liew Daren fra Malaysia, som fik 16 og 5 point. Dermed bliver der kåret en førstegangsverdensmester, da ingen af de to finalister tidligere har vundet en medaljer ved VM.

Golf: Kvalifikationen til Made in Denmark blev en massiv dansk succes. Nicolai Tinning vandt i Esbjerg med et putt på fire meter omspillet om sejren over Martin Leth Simonsen, og de to sikrede sig adgang til European Tour-turneringen i Silkeborg senere på måneden sammen med Thomas Nørret, der blev nummer tre. Desuden fik Frederik Dreier en billet som bedst placerede, ikke-kvalificerede dansker blandt 171 spillere på den nordiske Ecco Tour.

Foto: Andrew Harnik/AP Andy Murray, of Britain, becomes emotional after defeating Marius Copil, of Romania, 6-7(5), 3-6, 7-6(4), during the Citi Open tennis tournament in Washington, Friday, Aug. 3, 2018. (AP Photo/Andrew Harnik)

Tennis: Efter tre sejre på fire dage brød tilbagevendte Andy Murray grædende sammen, da han klokken 03.01 natten til fredag havde besejret rumæneren Marius Copil ved Citi Open i Washington. Skotten trak sig efterfølgende fra resten af turneringen og meldte desuden fra til næste uges turnering i Toronto. »Jeg er udmattet efter at have spillet så meget i løbet af de seneste fire dage og uden at have spillet på hard court-underlag i 18 måneder. Jeg bliver nødt til at være forsigtig og lytte til min krop, mens jeg er på vej tilbage fra en lang skadespause«, siger Murray.

Fodbold: Efter kontraktudløb med FC Groningen var Kasper Larsen transferfri, og nu har den 25-årige forsvarsspiller med en fortid i blandt andet OB indgået en treårig kontrakt med IFK Norrköping.