Skuffede klumpetumper spænder hjelmen og fører VM Både Ida Marie Baad/Marie Thusgaard og Anne Marie Rindom ligger nummer 1 efter en rigtig danskerdag.

Man vinder ikke et VM i sejlsport de første to dage, men man kan tabe det.

Ida Marie Baad og Marie Thusgaard spændte bogstaveligt talt hjelmen og udnyttede det danskervenlige blæsevejr på Aarhusbugten til med en 3.- og en 4.-plads på deres anden konkurrencedag ved VM at sejle sig helt til tops i 49erFX-klassen.

Også føring til Anne Marie Rindom

Men intet er vundet endnu, heller ikke for Anne Marie Rindom, der efter i alt seks sejladser ligeledes ligger nummer 1 i laser radial, men for de to aarhusianske sejlere, der i 2014 blev kåret som Årets Fund i dansk idræt, er der tale om en meget velkommen opmuntring ovenpå deres trods alt unge livs største skuffelse.

Efter at have vundet to gange EM-guld, VM-sølv og VM-bronze var det naturligvis en kæmpe skuffelse, at det i 2015 var de gode træningskammerater Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen, der vandt den interne, danske OL-kvalifikation og turen til Rio, hvor de vandt bronze.

Når vi ser en boremaskine eller et epoxysæt tænker vi ikke bare ’far, kom og hjælp!’. Vi kan faktisk godt selv Marie Thusgaard

»Vi tog en pause på lidt mere end et år for at studere, for at få lidt perspektiv på sporten og finde ud af, om det er det, vi vil bruge resten af vores liv på. Det kom vi frem til, at det vil vi gerne«, fortæller 26-årige Ida Marie Baad en stilfærdig eftermiddag i deres ’andet hjem’, sejlsportscentret i Aarhus, hvor de danske landsholdssejlere har forhold, som deres udenlandske konkurrenter misunder dem.

Et halvt år uden en eneste plan

»Den dag, vi tabte OL-udtagelsen, havde jeg et halvt år, hvor jeg ikke havde en eneste plan i mit liv. Det kommer nok aldrig til at ske igen. Hvad kan jeg? Hvad skal jeg? Der var ingenting, jeg skulle. Det var meget specielt. Jeg fik tænkt meget over tingene, og der gik ikke længe, før jeg savnede at sejle«, supplerer 25-årige Marie Thusgaard, der efter et længere tilløb tog en rygsæk på og rejste ude i den store verden i tre måneder, langt fra havn, sejl og ambitioner.

Nu har de været tilbage på vandet et års tid med fuld fokus på både idrætskarriere og økonomistudierne på Aarhus Universitet, og blikket er stift rettet mod den OL-kvalifikation, der kiksede sidste gang.

Vi kan faktisk godt selv

»Vores udgangspunkt er helt anderledes, fordi vi har prøvet mange af tingene før. Når vi får en ny båd står vi ikke og kigger på den og tænker; Åh, nej, hvad gør vi nu? Når vi ser en boremaskine eller et epoxysæt tænker vi ikke bare ’far, kom og hjælp!’. Vi kan faktisk godt selv, og det gælder også at søge sponsorer, lave regnskaber eller holde vores facebookside ved lige. På vandet er der ikke megastor forskel, men i forhold til at være selvkørende på en olympisk kampagne på land, så er vi helt andet sted«, forklarer Marie Thusgaard om blandt andet parrets hjemmeside, hvor de kalder deres egen udvikling ’Fra klumpetumper til OL-drømme’.

»Den største forskel på vandet er, at niveauet bare er vokset. Afstanden mellem nummer 1 og 20 er ubeskriveligt meget mindre. Da båden i 2012 blev valgt som ny olympisk klasse i 2016 havde vi et kæmpe teknisk forspring, fordi vi havde sejlet 29’er i mange år, men vi vidste da godt, at så snart de andre lærte ikke at kæntre, når det blæste, så ville de også have en chance«, siger Ida Marie Baad.