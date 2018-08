Pernille Blume forbløffer alle med mystisk semifinale

Svømning: Da Pernille Blume svømmede semifinale i 100 meter fri tirsdag aften, leverede hun en underlig præstation, der i hvert fald kostede en sandsynlig medalje. Tidligere tirsdag avancerede Blume fra sit indledende heat i tiden 52,97 sekunder, som var den hurtigste af alle 51 svømmere i de seks indledende heats. Semifinalen blev dog en stor skuffelse for Blume, der blot sluttede på sjettepladsen og dermed ikke kvalificerede sig til finalen med sin tid på 54,71 sekunder.

Pernille Blume lagde ud med lyn og torden i højt tempo, som jagtede hun en supertid på de første 50 meter. Hun foretog så en overfladevending, tabte tid, og det hele endte med, at hun gik glip af finalepladsen. »Jeg ville gerne svømme hurtigt. Jeg ville gerne slå hånden i væggen og se, hvad der ville ske på de første 50 meter. Det var en beslutning, jeg selv tog. Jeg blev bare træt. Så kan man ikke gøre så meget. Nogle ting skal man bare prøve af. Det var det her, jeg besluttede mig for, siger Pernille Blume ifølge TV2 Sport.

Fodbold: Egyptens Essam El-Hadary nåede lige at optræde for Egypten under sommerens VM-slutrunde i Rusland, men nu siger han stop. I en alder af 45 år stopper han på landsholdet og efterlader rekorden som VM-historiens ældste spiller. En rekord han satte under VM.

Mountainbike: Danskeren Camilla Søgaard vandt VM-sølv i mountainbikeorientering i Østrig, hvor der tirsdag blev kørt massestart. Søgaard kom i mål 37 sekunder efter den russiske vinder Olga Shipilova Vinogradova. Bronzen gik til tjekken Martina Tichovska.

Fodbold: Der var solidt dansk aftryk på kampen, da Borussia Dortmund tirsdag spillede en træningskamp mod FC Zürich på tyskernes træningslejr i Bad Ragaz i Schweiz. Mens nyankomne Thomas Delaney dirigerede på midtbanen, scorede offensivtalentet Jacob Bruun Larsen tre gange i Dortmunds sejr på 4-3. Den 19-årige dansker, som i forårssæsonen var udlejet til Stuttgart, indgik i en offensiv trio med Marco Reus og Marius Wolf. Delaney viste sig ifølge Dortmunds hjemmeside som en leder, der både erobrede og fordelte bolde og dirigerede med sine medspillere.

Cykling: Den 38-årige australier Simon Gerrans har snart kørt sit sidste cykelløb. Ved udgangen af denne sæson sætter han cyklen i garagen og lås og slå på et bugnende pokalskab. Det meddeler han på sin personlige Facebook-profil i et langt brev. Mange danskere vil nok huske ham som vinder af PostNord Danmark Rundt i 2011. Gerrans var i en årrække en af de store profiler på den internationale scene, hvor hans meritter blandt andet tæller sejre i Liège-Bastogne-Liège og Milano-Sanremo.

Fodbold: Forretningsmanden Stan Kroenke ønsker at blive eneejer af fodboldklubben Arsenal fra London. Derfor har amerikanerens firma, KSE, fremsat et købstilbud til den russiske storaktionær Alisher Usmanov, der ejer 30,05 procent af aktierne i den engelske storklub. Alisher Usmanov har ifølge KSE accepteret tilbuddet på omkring 550 millioner pund, cirka 4,6 milliarder kroner. Selv har Stan Kroenke ejet 67,09 procent af aktierne i klubben. Ifølge KSE kommer Arsenal til at blive værdisat til omkring 1,8 milliarder pund, cirka 15 milliarder kroner. Med en samlet aktieandel på 97,14 procent har Stan Kroenke herefter lov til at købe de resterende aktier i klubben.

Direkte sport i tv DR1 12.15 Sejlsport: VM DR3 08.30 Atletik: EM 18.25 Atletik: EM TV 2 Sport 10.00 Svømning: EM - indledende heat 12.05 Banecykling: EM 15.40 Udspring: EM - 1-m-vippe, finale (m) 17.30 Svømning: EM - finaler 19.45 Tennis: Coupe Rogers (k) TV3 Sport 17.00 Tennis: Rogers Cup (m) 20.30 Fodbold: Liverpool-Torino 22.30 Tennis: Rogers Cup (m) TV3 Max 20.45 Fodbold: Nott. F.-West Bromwich 02.00 Fodbold: Real Madrid-Roma Eurosport 1 08.30 Atletik: EM 12.45 Banecykling: EM 15.30 Udspring: EM - 1-m-vippe (m) 17.30 Svømning: EM 19.00 Atletik: EM Eurosport 2 10.00 Svømning: EM 14.30 Udspring: EM Vis mere

Fodbold: FC Nordsjælland-spilleren Viktor Tranberg skal spille resten af året i den svenske Allsvenskan-klub Örebro.Det meddeler FC Nordsjælland på sin hjemmeside. Efter en god start i klubben har den 21-årige forsvarsspiller kun fået meget begrænset spilletid i den seneste tid, og det er hovedårsagen til lejemålet med Örebro.

Fodbold: Træneren Erik Hamrén ser ud til at være på vej til et job som landstræner for Island. I hvert fald kan den sydafrikanske klub Mamelodi Sundowns, hvor den tidligere AaB-træner siden januar har haft job, fortælle denne nyhed. »Mamelodi Sundowns meddeler, at klubbens tekniske chef, Erik Hamrén, er blevet løst fra sin kontrakt for at blive landstræner for Island, som deltog ved VM i Rusland«, lyder det i meddelelsen fra klubben på Twitter. Hverken Det Islandske Fodboldforbund eller Erik Hamrén selv har meldt noget ud om sagen.