Superliga-talent solgt til Premier League-klub Anders Dreyer fra Esbjerg skifter til Brighton.

Det meddeler Superliga-klubben i en pressemeddelelse.

»Det er selvfølgelig altid med et blødende hjerte, at sige farvel til en af vores spillere. Men det er en del af vores strategi, at vi skal udvikle egne spillere og gøre dem klar til det næste step i karrieren. Vi er stolte af, at store europæiske ligaer har rettet opmærksomheden mod ham«. siger Esbjergs administrerende direktør, Brian Knudsen.

20-årige Anders Dreyer har scoret 23 mål i 48 førsteholdskampe for Esbjerg, efter at have spillet i Bramming og Ribe som ungdomsspiller.

»Det er super spændende og det er virkelig en drøm, der går i opfyldelse for mig, at jeg nu er Brighton-spiller og skal spille i Premier League. Jeg glæder mig til at komme i gang og møde spillerne og staben omkring klubben. Det er svært at forstå lige nu, men jeg glæder mig helt vildt«, fortæller den offensive midtbanespiller i pressemeddelelsen.