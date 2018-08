Højsæson for Årets Fund: Danske idrætsstjerner bliver sendt til eksamen Viktor Axelsen, Caroline Wozniacki, Thorbjørn Olesen, Rikke Møller Pedersen og sejlerpigerne, der fører VM, har alle noget til fælles ud over at være danskere.

Indrømmet; der er kiksere tilbage i tiden. Hyldede talenter, der ikke levede op til forventningerne, mistede lysten eller på anden måde blev fundet uden at kunne indfri hverken egne eller andres ambitioner.

Men tag lige et kig på listen over de seneste ti års vindere af Danmarks ældste idrætspris, og sammenlign med de helt aktuelle resultater fra ude i verden og terminslisten for kommende mesterskaber på allerhøjeste niveau. Jo, det er i dén grad højsæson for vinderne af Årets Fund, som er en pris, Politiken uddeler i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark.

I sidste uge blev Viktor Axelsen godt nok detroniseret som verdensmester, da han tabte sin kvartfinale i Nanjing, men mindre end sejre kan skam bruges både fremadrettet og til at understrege en position i verdenseliten.

Thorbjørn Olesens bedste siden 2013

Tag eksempelvis Thorbjørn Olesen, der i weekenden opnåede en delt 3.-plads og dermed den bedste danske placering nogen sinde i en af de WGC-turneringer, der rangerer lige under golfsportens fire majors.

Olesen skal lige akkurat videre til en major, da han fra på torsdag spiller PGA Championship på Bellerive, og det gør han med sin bedste placering på verdensranglisten siden 2013, da han toppede som nummer 33.

Thorbjørn Olesen er nu nummer 6 på sæsonens europæiske pengerangliste, Race to Dubai, han er lige akkurat første mand uden for de lister, der giver direkte kvalifikation til Ryder Cup, golfsportens allermest prestigefyldte holdturnering, og kan han bevare positionen mellem verdens 50 bedste sæsonen ud, er han automatisk kvalificeret til alle fire majors næste år.

»Jeg prøver ikke at tænke på det, men jeg har lavet nogle gode resultater de seneste måneder. Det ville selvfølgelig være rigtig, rigtig fedt at skulle til Paris og spille, især når Thomas Bjørn er kaptajn, men der er en major i næste uge, hvor jeg skal være koncentreret og prøve at spille godt, og så må vi se«, sagde Thorbjørn Olesen til Viasat Golf, da han med 64 slag havde tangeret sin bedste runde i en WGC-turnering.

Bmx’ere og svømmere til EM

Weekenden gav til gengæld en sejr til bmx-køreren Simone Tetsche Christensen, da hun blev nordisk mester, men det var kun opvarmning inden turen til Glasgow, hvor hun i denne uge skal køre om europamesterskabet.

Her gør hun to andre Årets Fund selskab, idet Mie Ø. Nielsen og Rikke Møller Pedersen allerede er i Skotland, hvor de ligeledes svømmer EM og har kvalificeret sig til i aftenens finaler i deres primære discipliner, 100 meter rygcrawl og 200 meter brystsvømning.

I denne uge kulminerer sæsonen også for sejlerne, der lige måtte holde en pause for at sunde sig, da kvalifikationen til OL i 2016 kiksede. Men nu har Ida Marie Baad og Marie Thusgaard i den grad atter vind i sejlene; ved det igangværende VM i Aarhus fører de efter de 6 indledende sejladser, og er videre til guldfeltet sammen med to andre danske både.

Kasper Dolbergs sæson starter lørdag

For andre fund er der endnu et stykke tid til sæsonens højdepunkt. Kajakroeren Emma Aastrand Jørgensen har allerede i juni suppleret sin samling med en EM-medalje, men for hende er årets vigtigste stævne det VM i Portugal, der finder sted sidst i denne måned.

For en fodboldspiller er en sæson anderledes proppet med vigtige begivenheder, men Kasper Dolberg har levet op til sin status som lovende talent ved at have deltaget i den forgangne sommers VM-slutrunde, hvor han fik spilletid i den ene af Danmarks fire kampe, og dermed er han oppe på syv landskampe – som 20-årig.