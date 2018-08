Nu forklarer Pernille Blume sig: »Jeg kan ikke sige, det var en god beslutning. Det var det tydeligvis ikke, når du ser resultatet« De gav mening og føltes rigtigt, skriver Pernille Blume om alle tiders mest omtalte danske EM-semifinale.

Ordet 'verdensrekord' optræder ingen steder, men de manglende 8 hundrededele sekund spøger alligevel i baggrunden, når Pernille Blume på Instagram forklarer, hvorfor hun agerede som hun gjorde i tirsdagens EM-semifinale i 100 meter fri.

Blume satsede hele butikken, som man siger, da hun tilbagelagde de første 50 meter i maks-tempo, men da hun knaldede hånden i endevæggen i stedet for at saltovende og ramme pladen med fødderne, fik hun væltet hylden med skrøbelige glasvarer og smadret skålen med medaljeforhåbninger.

En forklaring og en undskyldning

I en længere engelsksproget udtalelse giver Pernille Blume sin version, der også indeholder en undskyldning.

»Først og fremmest. Jeg er oprigtig ked af, hvis jeg har såret, generet eller været respektløs over for nogen. Det var aldrig min mening«, skriver Pernille Blume, der har pådraget sig omverdens vrede og forargelse.

»Når jeg svømmer, gør jeg det efter bedste evne, og jeg gør det på den måde, der giver mest mening for mig. I går tog jeg en 'speciel' beslutning om, hvordan jeg ville svømme min 100 meter. Det var ikke for at svømme en bestemt tid eller for at forsøge ikke at komme i finalen«, skriver Pernille Blume.

»Hvad jeg gjorde var, at se hvor meget, jeg var villig til at risikere velvidende, at jeg kunne ende med at se dum ud. Jeg er villig til at risikere meget, og jeg har aldrig følt mig mere fri. Jeg kan ikke sige, det var en god beslutning. Det var det tydeligvis ikke, når du ser resultatet. Men i øjeblikket var det den bedste beslutning. Jeg følte, jeg var tro mod mig selv», skriver Pernille Blume blandt andet.

I vandet igen i dag

Trods det upopulære stunt har Dansk Svømmeunion accepteret forklaringen fra Pernille Blume, der dog som alle de øvrige EM-svømmere skal have evalueret sin indsats efter hjemkomsten fra Glasgow, og der venter helt sikkert 'en kammeratlig samtale' med ledelsen, der i går udtrykte undren og manglende forståelse over Blumes beslutning.

Så Blume svømmer igen her til formiddag, når hun sammen med Mie Ø. Nielsen, Rikke Møller Pedersen og Emilie Beckmann i 4x100 meter medley skal forsøge at kvalificere Danmark til finalen, der svømmes i aften.