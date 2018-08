Endelig er Premier League tilbage: Her er holdet, der kan true Manchester City De engelske tophold skal forsøge at vriste titlen fra Manchester City, der ligner det stærkeste hold nogensinde i Premier League.

Endelig er det tid igen! Efter en hektisk fodboldsommer og et vellykket VM begynder hverdagen igen. I hvert fald i weekenden. Sagt med andre ord: Premier League er tilbage.

Manchester United åbner fredag aften ballet hjemme mod Kasper Schmeichel og Leicester. Lørdag venter syv kampe, mens sidste sæsons suveræne mesterhold, Manchester City, søndag tager ned til London og besøger Arsenal på Emirates.

Sidste sæson sprængte Manchester City rammerne for, hvor godt man kan præstere i Premier League. De fik 100 point, scorede 106 mål og lukkede kun 27 ind. Siden har de hentet Riyad Mahrez for en lille halv milliard kroner. Algieren kommer fra Leicester og blev i 2016 kåret til årets spiller i Premier League, da han sensationelt hjalp The Foxes til deres første Premier League-titel.

Ifølge fodboldekspert på Eurosports kanaler, Morten Bruun, er der ikke meget, der taler imod, at Manchester City gentager sidste sæsons overlegne titeltogt.

»I øjeblikket er spørgsmålet i England, om nogen overhovedet kan konkurrere med Manchester City. Rigtig mange, inklusive mig selv, mener, at de sidste sæson var det stærkeste hold, der nogensinde har været i Premier League. 100 point i en sæson er en så magtfuld måde at vinde på. Gentager de det, tror jeg, der vil være konsensus i de andre klubber om, at det bare ikke kunne lade sig gøre at vinde mesterskabet«, siger Morten Bruun.

De eneste, der ifølge Morten Bruun, har en chance for at drille Manchester City, er Liverpool.

»Pep Guardiola har fundet koden til at knække alle hold i ligaen undtagen Liverpool. De kan spille alle andre hold ud af banen, men jeg tror, de frygter Liverpool«, siger Morten Bruun.

Den manglende spænding i toppen af tabellen, som Morten Bruun spår, kan til gengæld blive afløst af en hektisk kamp for overlevelse. Sidste sæson formåede alle tre oprykkere at blive i Premier League endnu en sæson, og i år skal Fulham, Cardiff og Wolverhampton forsøge at gøre dem kunsten efter.

Især Fulham været aktive på transfermarkedet for at kunne overleve i Englands bedste liga. De har blandt andet hentet Jean Michaël Seri i Nice for en klubrekord på 300 millioner kroner. Den bastante angriber Alexandar Mitrović er skiftet fra Newcastle, mens André Schürrle og Calum Chambers er hentet ind på lejeaftaler fra henholdsvis Borussia Dortmund og Arsenal.