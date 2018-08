Andreas Bube løber sig til EM-finale på 800 meter

Direkte sport i tv DR1 13.45 Sejlsport: VM DR3 09.55 Atletik: EM 14.55 Golf: EM 19.05 Atletik: EM TV 2 Sport 10.30 Udspring: EM, 1 m-vippe, indl. (k) 13.00 BMX: EM, kvalifikation (m) 14.30 Udspring: EM, 3 m-vippe, synk. (m) 16.10 Udspring: EM, 1 m-vippe, finale (k) 17.10 Triatlon: EM (m) 19.00 Tennis: WTA fra Montreal TV3+ 21.00 Fodbold: Manchester U-Leicester TV3 Sport 11.00 Dart: Melbourne Masters 19.00 Fodbold: Vendsyssel-Vejle 00.30 Tennis: ATP fra Toronto TV3 Max 18.30 Tennis: ATP fra Toronto Eurosport 1 10.00 Atletik: EM 16.00 Udspring: EM, 1 m-vippe (k) 17.00 Triatlon: EM 19.05 Atletik: EM Eurosport 2 08.30 Billard: Snooker, World Open 14.30 Udspring: EM 17.45 Cykling: Polen Rundt 22.00 Cykling: Tour of Utah Vis mere

EM-atletik: Rutinerede Andreas Bube løb fredag aften semifinale på 800 meter i Berlin, og den danske sølvvinder fra 2012 viste klasse, da han krydsede stregen som nr. 2 efter svenske Andreas Kramer. Dermed var en plads i finalen sikret, og lørdag aften har Bube igen chancen for at løbe metal hjem til Danmark. Senest Bube hentede en medalje ved et internationalt mesterskab var ved sidste års inde-EM i Beograd, hvor det også blev til sølv.

Skydning: Skeetskytten Jesper Hansen skød sig fredag aften til guld ved EM i Østrig. Hansen ramte 55 ud af 60 duer og triumferede dermed foran norske Erik Watndals og russiske Alexander Zemlin, som tog henholdsvis anden- og tredjepladsen. Jesper Hansen startede knap så godt, men med 20 duer igen overtog han føringen, og herfra så han sig ikke tilbage. Triumfen er ikke den første i Jesper Hansens karriere. Han blev verdensmester i 2013 og deltog desuden ved OL i 2012 og 2016. Næste store opgave er VM i Sydkorea, der afholdes i september.

Cykling: De seneste syv dage har været turbulente for den tidligere vinder af Tour de France, Jan Ullrich. I sidste uge blev tyskeren anholdt af spansk politi på Mallorca for angiveligt at bryde ind i sin nabos hus og true naboen. Fredag er 44-årige Ullrich så blevet anholdt i den tyske by Frankfurt for tilsyneladende at have overfaldet en prostitueret. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

»Han er i politiets varetægt og var påvirket af alkohol og stoffer, da han blev anholdt«, siger en talsmand for politiet i Frankfurt ifølge AFP. Den tidligere cykelrytter havde ifølge den tyske avis Bild ringet efter en prostitueret i forbindelse med et ophold på Villa Kennedy Hotel i Frankfurt. Det havde udviklet sig til, at Jan Ullrich endte i skænderi med den prostituerede og angreb hende, så hun fik skader.

Fodbold: 19-årige Alexander Molberg skal tilbringe de næste fem måneder hos Premier League-oprykkeren Wolverhampton. Det meddeler superligaklubben Hobro, hvor Molberg har været ansat, siden han blev hentet på en fri transfer 1. juni.

Håndbold: Veteranen Søren Haagen er blevet 44 år, men han er endnu ikke færdig som målmand i Danmarks bedste liga. I den kommende sæson skal han nemlig vogte målet for Ribe-Esbjerg, skriver klubben på sin hjemmeside. Det har han prøvet før. Haagen spillede også i Ribe-Esbjerg i sæsonen 2016/17, så klubben ved, hvad den får i den rutinerede målmand.

Fodbold: I sidste sæson blev Michy Batshuayi udlejet til Dortmund af Chelsea-manager Antonio Conte. Maurizio Sarri er kommet til, men heller ikke han kan tilsyneladende bruge den belgiske angriber, som nu udlejes til Valencia i Spanien. Det bekræfter Chelsea på sin hjemmeside.

Fodbold: Spanske Santiago Cazorla havde kontraktudløb i Arsenal denne sommer, og efter 21 måneders skadehistorik valgte London-klubben at lade ham gå. Siden har han trænet med i spanske Villarreal CF, hvor han spillede 2007-2011. Det har han gjort så godt, at klubben nu har valgt at ansætte ham igen på en etårig kontrakt. Cazorla har to gange vundet EM med det spanske landshold.

Fodbold: Det bliver Lionel Messi, der tager over som anfører i den spanske storklub FC Barcelona, efter at Andrés Iniesta i maj forlod klubben. Det skriver Barcelona på sin hjemmeside. Samtidig har klubben udnævnt tre viceanførere i skikkelse af Sergio Busquets, Gerard Pique og Sergi Roberto.

Atletik: Anna Emilie Møller forstår at toppe, når det gælder. Fredag kvalificerede hun sig til finalen i 3.000 meter forhindringsløb med en andenplads i sit indledende heat ved EM i Berlin. Den 21-årige dansker kom i mål i tiden 9: 34.46 min. Det er den bedste tid, danskeren har noteret i den nuværende sæson. Søndagens finale skydes i gang 20.55.

Foto: Michael Sohn/Ritzau Scanpix Anna Emilie Møller på vej over stregen bag Norges Karoline Bjerkeli Grøvdal under fredagens konkurrencer ved EM i Berlin.

Tennis: Aryna Sabalenka besejrede torsdag godt nok Caroline Wozniacki ved Rogers Cup i Montreal, men det kostede, at hun pga. af et udskudt program skulle på banen en gang til samme dag for at møde belgiske Elise Mertens i 3. runde. Her måtte den unge hviderusser bøje sig, og Mertens kunne med en 2-6, 7-6, 6-0-gevinst indløse billet til kvartfinalen.